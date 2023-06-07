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Вода прибывает - почти две тысячи домов затопило - Херсонская ОВА

Юлия Куришко
7 июня 2023, 09:13 обновлено 7 июня, 09:28
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Александр Прокудин сообщил об изменениях в Херсонской области в связи с подрывом дамбы ГЭС.
Вода прибывает - почти две тысячи домов затопило - Херсонская ОВА
На Херсонщине подтопили более 1800 домов / коллаж: Главред, фото: Telegram, скриншот : t.me/khersonskaODA

Вчера, 6 июня, российские оккупационные войска взорвали дамбу ГЭС в Новой Каховке. Из-за подрыва было разрушено 11 из 28 пролетов.

Вода стремительно начала прибывать в жилые районы. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram сообщил об изменениях в Херсонской области. Сегодня, по состоянию на 06:00 утра вода затопила 1852 дома. Ночью начало подтапливать еще одну общину.

"В течение ночи чрезвычайных происшествий не зафиксировано. Интенсивность подтопления уменьшается, однако из-за разрушения дамбы вода еще прибывает. По нашим подсчетам вода увеличится в районе 1 метра в течение 20 часов. Ночью начало подтапливать Белозерскую общину, до которой вода вчера еще не добралась", - добавил Прокудин.

Он также отметил, что уже эвакуировано 1457 человек, из них из Корабельного района, который является одним из наиболее пострадавшим, вывезли 1256. Эвакуация продолжается.

Смотрите видео о том, как оккупанты полностью уничтожили Каховскую ГЭС:

Оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.

В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).

Владимир Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский подчеркнул, что победа будет за Украиной.

Физик зафиксировал доказательства о подрыве Каховской ГЭС. Колебания от подрыва почувствовали на Буковине в Румынии. Физик Ричарда Кортадо сообщил, что взрыв дамбы в Новой Каховке зафиксировали на магнитометре в Бухаресте.

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