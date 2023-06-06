Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский

Сегодня, 6 июня, оперативное командование " Юг " сообщило, что российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС.
Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня прокомментировал подрыв россиянами Каховской ГЭС и подчеркнул, что российским террористам не место в цивилизованном мире.
"Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают для всего мира, что их надо выгнать из каждого уголка украинской земли", - говорится в заявлении главы государства в Telegram.
Президент также подчеркнул, что россиянам нельзя оставлять ни одного метра земли, потому что каждый метр они используют для террора.
"Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно еще террористам не удастся остановить Украину", - отметил он.
Смотрите видео о том, как оккупанты взорвали Каховскую ГЭС:
Оккупанты взорвали Каховскую ГЭС
Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.
В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.
В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).
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