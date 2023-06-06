Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский

Владимир Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС.

https://glavred.info/ukraine/pidrivom-kahovskoji-ges-teroristam-ne-vdastsya-zupiniti-ukrajinu-zelenskiy-10475821.html Ссылка скопирована

Зеленский отреагировал на подрыв ГЭС / коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот с видео

Сегодня, 6 июня, оперативное командование " Юг " сообщило, что российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня прокомментировал подрыв россиянами Каховской ГЭС и подчеркнул, что российским террористам не место в цивилизованном мире.

"Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают для всего мира, что их надо выгнать из каждого уголка украинской земли", - говорится в заявлении главы государства в Telegram.

Президент также подчеркнул, что россиянам нельзя оставлять ни одного метра земли, потому что каждый метр они используют для террора.

"Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно еще террористам не удастся остановить Украину", - отметил он.

Смотрите видео о том, как оккупанты взорвали Каховскую ГЭС:

Оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.

В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).

Больше интересных новостей: