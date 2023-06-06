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В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС

Анна Ярославская
6 июня 2023, 08:06 обновлено 6 июня, 08:17
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РосСМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.
Момент взрыва на Каховской ГЭС попал на видео
Момент взрыва на Каховской ГЭС попал на видео / Скриншот

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС. Момент взрыва попал на видео.

По данным СМИ, кроме дамбы, россияне взорвали турбины и генераторы Каховской ГЭС.

РосСМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

Сообщается, что Новую Каховку и прибрежные села уже подтапливает.

Дамба Каховской ГЭС
Дамба Каховской ГЭС / скриншот
Новую Каховку уже подтапливает
Новую Каховку уже подтапливает / скриншот

Объявлена эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым угрожает подтопление.

Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован.

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что критического уровня вода достигнет через 5 часов.

Смотрите видео - Момент взрыва на Каховской ГЭС:

скриншот

Угроза подрыва Россией Каховской ГЭС

Президент Владимир Зеленский 20 октября 2022 года заявил, что Киев располагает информацией о планах страны-агрессора России по подрыву дамбы Каховской ГЭС. По словам главы государства, вследствие этого теракта могут пострадать сотни тысяч человек. Если захватчики на это пойдут, в зоне затопления рискуют оказаться 80 населенных пунктов, включая Херсон.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что Россия заминировала Каховскую ГЭС еще в апреле 2022.Если произойдет ее подрыв оккупантами, случится экологическая катастрофа. Может затопить левобережье Херсонщины.

Смотрите видео - Оккупанты подорвали Каховскую ГЭС:

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