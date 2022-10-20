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Оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС: Зеленский предупредил о теракте

20 октября 2022, 20:59

По словам Зеленского, после подрыва могут пострадать сотни тысяч человек, может быть разрушено снабжение водой значительной части юга Украины.

Каховская ГЭС, Зеленский
Каховская ГЭС, Зеленский / скриншот, president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС.

Как сказал президент, это один из больших энергообъектов.

"У нас есть информация, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Это один из больших энергообъектов. Дамба этой ГЭС содержит объемы около 18 млн кубометров воды. Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне затопления окажутся около 80 населенных пунктов, включая Херсон", - заявил Зеленский.

По его словам, после подрыва могут пострадать сотни тысяч человек, может быть разрушено снабжение водой значительной части юга Украины.

"Этот теракт может оставить ЗАЭС без воды для охлаждения. Даже работа канала по поставкам воды в Крым будет полностью разрушена. Это настоящее отношение РФ к Крыму. Последствия этого теракта могут стать такими, что его будут называть исторической катастрофой. По нашей информации, Россия подготовила все, чтобы совершить этот теракт. Украинских работников выбросили из Каховской ГЭС, там только россияне, они полностью все контролируют", - отметил глава государства.

Зеленский также заявил, что необходимо немедленно действовать, чтобы у России не было возможности реализовать эту катастрофу.

"Нужна международная наблюдательная миссия на Каховскую ГЭС, вернуть туда украинский персонал, а также обеспечить разминирование агрегатов и дамбы. Россия делает это, чтобы устроить очередную операцию под фальшивым флагом, совершить теракт и обвинить Украину", - сказал он.

Опасность подрыва оккупантами Каховской ГЭС

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявляли, что российские власти создают информационные условия, чтобы оправдать запланированное отступление армии РФ из Херсона и значительные потери территории в оккупированной Херсонской области. В рамках этой кампании возможно нападение на Каховскую ГЭС под чужим флагом, чтобы перекинуть вину на Украину.

При этом аналитики напомнили, что так называемый "глава" оккупационной администрации Херсона Владимир Сальдо заявил об эвакуации россиян с западного берега Днепра, что может быть еще одним подтверждением планов оккупантов взорвать ГЭС.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал введение Владимиром Путиным "военного положения" на захваченных территориях Украины. Он подчеркнул, что решение Путина является подготовкой к массовой депортации украинского населения. Секретарь СНБО считает, что очередное преступление Путина против Украины должно быть осуждено на уровне ООН.

Владимир Зеленский ГЭС новости Новой Каховки
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