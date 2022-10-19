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"Военное положение" на захваченных территориях: Данилов назвал цель Путина

19 октября 2022, 17:58

Решение Владимира Путина является подготовкой к массовой депортации украинского населения, считает секретарь СНБО.

Данилов, Путин
Алексей Данилов прокомментировал решение Владимира Путина / Коллаж УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал введением Владимиром Путиным "военного положения" на захваченных территориях Украины.

Он подчеркнул в своем Twitter, что решение Путина является подготовкой к массовой депортации украинского населения.

Секретарь СНБО считает, что очередное преступление Путина против Украины должно быть осуждено на уровне ООН.

"Военное состояние Путина в аннексированных регионах Украины – это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы России для изменения этнического состава оккупированной территории. Преступление, которое должно быть осуждено ООН и которое уже было совершено Россией в Крыму и осталось не наказано", - добавил Данилов.

'Военное положение' на захваченных территориях: Данилов назвал цель Путина

Путин ввел "военное положение"

Напомним, ранее Путин объявил о введении военного положения на оккупированных территориях Украины.

В соответствии с изданным указом, его введут с полуночи 20 октября в оккупированных районах четырех украинских областей – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

При этом ряду силовых структур РФ российский диктатор поручил в трехдневный срок "представить предложения по мерам, применяемым на территориях, на которых введено военное положение".

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