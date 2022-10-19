Российский диктатор Путин ввел 'военное положение' на оккупированных территориях Украины

Его вводят с полуночи 20 октября в оккупированных районах четырех областей Украины, которые временно захвачены россиянами.
Российский диктатор Владимир Путин в среду, 19 октября, объявил о введении военного положения на оккупированных территориях Украины.
В соответствии с изданным указом, его введут с полуночи 20 октября в оккупированных районах четырех украинских областей – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.
При этом ряду силовых структур РФ российский диктатор поручил в трехдневный срок "представить предложения по мерам, применяемым на территориях, на которых введено военное положение".
Так называемые "губернаторы", которых захватчики поставили руководить в оккупированных частях указанных областей, теперь "получат дополнительные полномочия", чтобы якобы "обеспечивать безопасность в регионах". На оккупированных территориях могут создать "штабы территориальной обороны".
На какой именно срок вводится так называемое "военное положение", российский диктатор не уточнил.
Также, согласно указу российского президента, будет введен средний уровень реагирования в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах. Под такими регионами в стране-агрессоре РФ имеют в виду Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области.
Указ Путина направили на согласование в Совет Федерации.
Аннексия Россией украинских территорий
30 сентября после проведения фейковых псевдореферендумов президент РФ объявил аннексию оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. На якобы "церемонии" присутствовали марионетки Кремля, которых Москва объявила оккупационными "властями".
Государственная дума РФ на внеочередном заседании во вторник, 3 октября, одобрила незаконную аннексию захваченных оккупантами территорий четырех областей, а 4 октября аннексию ратифицировал Совет Федерации.
5 октября Путин окончательно утвердил аннексию территорий Украины, подписав законы о так называемом "вхождении" в состав России оккупированных районов четырех украинских областей.
Президент Украины Владимир Зеленский признал ничтожными так называемые "указы" главы страны-агрессора России Владимира Путина о признании якобы "независимости" оккупированных Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Суверенитет Украинского государства полностью распространяется на эти территории. Зеленский подписал указ, в котором отмечается, что "указы" Путина в отношении своих аннексированных территорий Киев никоим образом не признает.
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