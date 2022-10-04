Совфед РФ окончательно утвердил акт аннексии захваченных областей Украины

Совфед ратифицировал аннексию временно захваченных украинских областей

Во вторник, 4 октября, Совет Федерации ратифицировал аннексию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Согласно решению российских сенаторов, пределы территорий так называемых "ДНР", "ЛНР", захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей Украины определяются границами на день их образования и день "принятия в состав РФ", передает Интерфакс.

Отмечается, что "границы "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией иностранного государства, являются государственными границами РФ".

Жители этих территорий, согласно псевдодоговорам, признаются гражданами РФ – за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства.

В псевдодоговорах указывается, что государственным языком в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей является русский.

При этом Российская Федерация якобы гарантирует всем народам, проживающим на территории новых субъектов, право "на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития".

Аннексия украинских территорий Россией

30 сентября после проведения фейковых псевдореферендумов президент РФ объявил аннексию оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. На якобы "церемонии" присутствовали марионетки Кремля, которых Москва объявила оккупационной "властью".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Россия аннексией Украины решила пойти на эскалацию войны. Он призвал мир показать решительную реакцию на незаконные действия Кремля.

Президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

2 октября Конституционный суд РФ одобрил пакет документов о "принятии" оккупированных "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей в состав России. Оккупанты даже назначили "выборы" в "парламенты" на 2023 год.

3 октября Государственная дума РФ на внеочередном заседании одобрила незаконную аннексию захваченных оккупантами территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

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