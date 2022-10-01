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Аннексия части Украины делает "практически невозможным" окончание войны - Боррель

1 октября 2022, 23:56

В Евросоюзе заверили, что никогда не признают российской аннексии четрырех украинских областей.

Жозеп Боррель
Жозеп Боррель высказался о война в Украине / Reuters

Наглая попытка аннексии Россией украинских областей делает "практически невозможным окончание войны", заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель испанскому телеканалу RTVE.

Жозеп Боррель заявил, что решение Кремля аннексировать "ДНР", "ЛНР", Запорожскую и Херсонскую области делает практически невозможным завершение войны в Украине.

"Никто не признает аннексию этих территорий", - заявил Боррель.

Путин объявил об аннексии территорий Украины

Глава страны-агрессора Владимир Путин 30 сентября объявил аннексию оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. На якобы "церемонии" присутствовали марионетки Кремля, которых Москва объявила оккупационной "властью".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Россия аннексией Украины решила пойти на эскалацию войны. Он призвал мир показать решительную реакцию на незаконные действия Кремля.

30 сентября президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

По словам украинского гаранта, государство уже прошло свой путь для евроатлантической интеграции.

"Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", - подчеркнул Зеленский.

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Евросоюз война в Украине военная агрессия РФ Жозеп Боррель
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