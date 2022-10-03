Аннексия захваченных территорий Украины: Госдума ратифицировала "присоединение"

Госдума поддержала захват территорий Украины / УНИАН

Государственная дума РФ, на внеочередном заседании сегодня, 3 октября, одобрила незаконную аннексию захваченных оккупантами территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Депутаты Госдумы поддержали "присоединение к составу РФ" захваченных украинских территорий, сообщают пропагандисты РИА Новости.

Добавим, что по процедуре незаконную аннексию должен поддержать Совет Федерации РФ.

Обратим внимание, что ранее спикер верхней палаты Валентина Матвиенко заявила, что Совфед рассмотрит вопрос "присоединения" 4 октября.

Напомним, Владимир Путин 30 сентября объявил аннексию оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. На якобы "церемонии" присутствовали марионетки Кремля, которых Москва объявила оккупационной "властью".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Россия аннексией Украины решила пойти на эскалацию войны. Он призвал мир показать решительную реакцию на незаконные действия Кремля.

Президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

По словам украинского гаранта, государство уже прошло свой путь для евроатлантической интеграции.

"Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", - подчеркнул Зеленский.

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