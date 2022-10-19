УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Спасал раненого побратима": в боях с оккупантами погибли двое украинских спортсменов

19 октября 2022, 14:30

Один из них погиб на Херсонском направлении, пытаясь вынести с поля боя раненого побратима.

Военные и игроки в американский футбол Даниил Богуславский и Руслан Сапожник
Даниил Богуславский и Руслан Сапожник/ Facebook ULAF, ua.depositphotos.com

В боях с российскими захватчиками погибли еще двое украинских спортсменов – игроки в американский футбол Даниил Богуславский и Руслан Сапожник.

Один из них погиб на Херсонщине, другой – на Донетчине. Об этом сообщается на странице украинской Лиги американского футбола в Facebook.

Даниил Богуславский играл за ужгородский клуб "Лесорубы". Он неоднократно становился чемпионом Украины по американскому футболу.

Известно, что герой погиб во время боев с российскими захватчиками на Херсонском направлении. Его жизнь оборвалась, когда он пытался спасти с поля боя раненого побратима.

"Даниил был многократным Чемпионом Украины по американскому футболу. Вместе со старшим братом, они вдвоем сделали всё возможное и невозможное для существования и развития американского футбола на Закарпатье...", – говорится в сообщении.

В комментариях к сообщению соседка погибшего воина рассказала, что Даниил всегда был спокойным, уравновешенным и добрым человеком.

"Сколько деревьев он собственноручно посадил вокруг, всегда заботился о порядке... Даник мог сделать порядок и вокруг, и в головах окружающих. Мы ждали его возвращения. Не будет хватать... В воспоминаниях навсегда...", – написала его соседка.

Она рассказала, что погибший спортсмен всегда говорил, что в любой ситуации нужно оставаться человеком.

Даниил Богуславский
Даниил Богуславский/ Facebook ULAF

32-летний Руслан Сапожник представлял клуб "Волки" из Винницы. Он защищал родное государство с самого начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Спортсмен погиб на Донбассе.

"Вместе с друзьями и побратимами он уничтожал врага в составе 111 бригады. Погиб Герой 16 октября в городе Торское Донецкой области... Смелый и преданный патриот своей страны, наш близкий друг, который был одним из тех, кто еще в 2007 году восстанавливал команду "Волков", – рассказали о защитнике страны в украинской Лиге американского футбола.

Руслан Сапожник
Руслан Сапожник/ Facebook ULAF
Руслан Сапожник
Руслан Сапожник/ Facebook ULAF

Напомним, украинская военная Ирина Цвела, которая воевала в составе батальона "Сич" и "Легиона Свободы", погибла в борьбе за Украину под Ирпенем на второй день широкомасштабного вторжения – 25 февраля. Она вместе с любимым мужчиной во время обороны подступов к Киеву попали под танковую атаку оккупантов. Попрощались с защитницей 15 октября под Киевом.

Ранее сообщалось, что в боях против российских оккупантов погиб украинский военный Вячеслав Зайцев. Он был одним из легендарных киборгов, которые защищали Донецкий аэропорт в 2014 году. У погибшего воина остались жена и маленькая дочь.

Читайте также:

футбол война в Украине вторжение России новости спорта
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:30

"Спасал раненого побратима": в боях с оккупантами погибли двое украинских спортсменов

14:19

У коллаборантки, которая просила россиян бомбить Черкассы, сын служит в ВСУ

14:18

Оккупантам грозит депортация из Крыма после освобождения: у Зеленского раскрыли сценарийВидео

14:17

Как Шер или Мадонна: Вера Брежнева сменила псевдоним и спела украинскую "народную" песнюВидео

14:16

Бесподобный луковый пирог с хрустящей корочкой: бюджетный рецепт, который смогут приготовить всеВидео

Реклама
14:16

Передача оружия - не прямое участие в войне: Яременко рассказал, что Украина может предъявить Ирану

14:12

Как часто нужно стирать одежду: главные правила для 12 видов вещей, которые должен знать каждый

14:06

Профессия по дате рождения: как определить свою идеальную работу

14:05

Путину нужно перемирие любой ценой: Жданов рассказал о новой тактике диктатораВидео

14:03

Лунный календарь на ноябрь 2022: лучшие и самые опасные дни

13:45

"Безосновательные обвинения": Иран внезапно заявил о готовности к переговорам с Украиной

13:37

Оккупанты в панике: истерят из-за "наступления" ВСУ на ХерсонщинеВидео

13:30

Такого пышного цветения вы еще не видели: бабушкина подкормка для герани и всех растений

13:01

Солнечное затмение 25 октября 2022: каких перемен ждать всем знакам зодиакаВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 20 октября 2022: Ракам – воплощение мечты, Тельцам – важная информация, Козерогам – недругиВидео

12:58

ВСУ могут освободить новые территории: бывший шеф ЦРУ назвал срокиВидео

12:55

Без дождя, но со снегом: появился неожиданный прогноз на ноябрь

12:37

Лукашенко что-то задумал: мужчин в Беларуси засыпали повестками в военкоматы

12:32

Роту из 100 оккупантов на Херсонщине уничтожили за 3 дня: 8 уцелевших через 10 дней без еды пришли к ВСУВидео

12:25

Гауляйтер Сальдо дал деру из Херсона и объявил о закрытии оккупированной областиВидео

Реклама
12:24

Хватит не только детям, но и внукам и правнукам: раскрыты гонорары Пугачевой

12:17

Из-за войны в Украине Запад может дополнительно ужесточить санкции против Ирана - эксперт

12:02

Победа Украины на поле боя не положит конец войне: Кислица указал на важный нюансВидео

11:48

Чистота и никаких запахов: как правильно мыть морозильную камеру

11:44

Путин слаб, поэтому в Москве уже началось распределение власти – политтехнологВидео

11:35

РФ готовится бить по Херсону: Ким объяснил подлость оккупантов с "эвакуацией"Видео

11:31

Бывшая жена Виталия Кличко отказалась от наследия мужа

11:24

В Севастополе расцвела "бавовна": оккупанты заявили о работе ПВО возле аэродрома Бельбек

11:22

Пошел убивать, чтобы обнулить тюремный срок: в Украине "демилитаризовали" уголовника-оккупанта

10:59

"Грудь вразнобой": Бабкину жестко высмеяли после поездки на Донбасс

10:51

Путин под Новый год может снова бросить войска на Киев из Беларуси – АрестовичВидео

10:16

В РФ уволили четверых из пяти генералов, командовавших вторжением в Украину: чем это грозитВидео

10:15

"Это должен был быть их первый ребенок": трагические детали о паре, которую россияне убили дроном в КиевеВидео

10:00

Погибла вместе с любимым – по ним ударил танк РФ: под Киевом попрощались с военной Ириной ЦвилойВидео

09:24

Авиация ВСУ выпотрошила позиции оккупантов на юге: 84 "двухсотых" и пылающая техникаВидео

09:03

"В двигатель попала ракета": пилот, прорвавший блокаду Мариуполя, рассказал, как эвакуировал раненыхВидео

08:49

РФ может вывести войска из Херсона и перебросить их на Киев – АрестовичВидео

08:40

Зачем Украине независимая Чечнямнение

08:22

Мать пленного оккупанта "послала" украинского журналиста, который предлагал ей поговорить с сыномВидео

08:13

В РФ - учитель церковно-приходской школы, в Украине - "груз 200": ВСУ ликвидировали оккупанта ТрифановаВидео

Реклама
07:27

Риск ядерного удара РФ по Украине низкий, но НАТО готовится к любому сценарию - Столтенберг

06:36

В ОП отреагировали на заявление Суровикина о "непростых решениях" на Херсонщине

06:22

Что будет с критической инфраструктурой Украинымнение

06:00

С Ираном Россия не выиграет войну, но из-за их альянса может начаться Третья мировая – Яременко

05:32

Ждать ли арктического Армагеддона: украинцы узнали аномальный прогноз до весныВидео

05:20

Почему телевизор никогда нельзя ставить в спальне: 3 вещи, которые приводят к бедностиВидео

05:00

Путин стал военным преступником и "сдулся", скоро он будет токсичным даже для Лукашенко – ГудковВидео

04:00

"Он будет гореть в аду": Бритни Спирс думала, что отец "пытался убить" ее во время опекунства

03:56

"У неё даже челюсть не двигается": пьяная Волочкова в пижаме вызвала отвращение у россиян

03:20

Бомбезная закуска, которую сметают со стола: бюджетный рецептВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрь
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябре
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять