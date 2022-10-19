"Спасал раненого побратима": в боях с оккупантами погибли двое украинских спортсменов

Даниил Богуславский и Руслан Сапожник/ Facebook ULAF, ua.depositphotos.com

В боях с российскими захватчиками погибли еще двое украинских спортсменов – игроки в американский футбол Даниил Богуславский и Руслан Сапожник.

Один из них погиб на Херсонщине, другой – на Донетчине. Об этом сообщается на странице украинской Лиги американского футбола в Facebook.

Даниил Богуславский играл за ужгородский клуб "Лесорубы". Он неоднократно становился чемпионом Украины по американскому футболу.

Известно, что герой погиб во время боев с российскими захватчиками на Херсонском направлении. Его жизнь оборвалась, когда он пытался спасти с поля боя раненого побратима.

"Даниил был многократным Чемпионом Украины по американскому футболу. Вместе со старшим братом, они вдвоем сделали всё возможное и невозможное для существования и развития американского футбола на Закарпатье...", – говорится в сообщении.

В комментариях к сообщению соседка погибшего воина рассказала, что Даниил всегда был спокойным, уравновешенным и добрым человеком.

"Сколько деревьев он собственноручно посадил вокруг, всегда заботился о порядке... Даник мог сделать порядок и вокруг, и в головах окружающих. Мы ждали его возвращения. Не будет хватать... В воспоминаниях навсегда...", – написала его соседка.

Она рассказала, что погибший спортсмен всегда говорил, что в любой ситуации нужно оставаться человеком.

Даниил Богуславский/ Facebook ULAF

32-летний Руслан Сапожник представлял клуб "Волки" из Винницы. Он защищал родное государство с самого начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Спортсмен погиб на Донбассе.

"Вместе с друзьями и побратимами он уничтожал врага в составе 111 бригады. Погиб Герой 16 октября в городе Торское Донецкой области... Смелый и преданный патриот своей страны, наш близкий друг, который был одним из тех, кто еще в 2007 году восстанавливал команду "Волков", – рассказали о защитнике страны в украинской Лиге американского футбола.

Руслан Сапожник/ Facebook ULAF

Руслан Сапожник/ Facebook ULAF

Напомним, украинская военная Ирина Цвела, которая воевала в составе батальона "Сич" и "Легиона Свободы", погибла в борьбе за Украину под Ирпенем на второй день широкомасштабного вторжения – 25 февраля. Она вместе с любимым мужчиной во время обороны подступов к Киеву попали под танковую атаку оккупантов. Попрощались с защитницей 15 октября под Киевом.

Ранее сообщалось, что в боях против российских оккупантов погиб украинский военный Вячеслав Зайцев. Он был одним из легендарных киборгов, которые защищали Донецкий аэропорт в 2014 году. У погибшего воина остались жена и маленькая дочь.

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