На войне погиб легендарный киборг из Запорожья Вячеслав Зайцев/ Telegram Старух, ua.depositphotos.com

В боях против российских оккупантов погиб украинский военный Вячеслав Зайцев. Он был одним из легендарных киборгов, которые защищали Донецкий аэропорт в 2014 году.

О его гибели сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух. У погибшего воина остались жена и маленькая дочь.

Зайцев запомнился в родном Запорожье как исследователь и заведующий отделом Научной библиотеки.

Председатель ОГА отметил, что когда-то погибший воин был его студентом.

"Я знал его в первую очередь как своего студента, который еще в молодые годы показал себя как настоящий боец. И тогда, когда забросал краской биг-борды негодяя Януковича, и когда отказался раскаиваться и извиняться по требованию горе-ректора. И тогда, когда в 2014 году в первых рядах уехал с Майдана на фронт, пополнив ряды защитников донецкого аэропорта", – написал Старух.

Он отмечает, что украинский воин с начала войны на Донбассе прошел самые ожесточенные бои, и ранения не остановили его. Когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, он встал на защиту родной земли одним из первых.

Ранее сообщалось, что в бою против российских захватчиков погиб заместитель командира эскадрильи – штурман авиационной эскадрильи майор Редькин Тарас Викторович (Кот). Трагедия произошла 29 сентября. Украинский пилот буквально несколько дней не дожил до своего 26-го дня рождения.

Напомним, защищая Украину от российских захватчиков погиб боец Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Евгений Брах с позывным "Мали". Из-за оккупантов осиротел маленький сын украинского защитника, который недавно родился.

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