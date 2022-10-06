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Путин собирается уволить Шойгу, свалив на него вину за провал войны – ISW

6 октября 2022, 08:33

Для увольнения нынешнего министра обороны РФ российский диктатор заручается поддержкой силовиков.

Влладимир Путин, Сергей Шойгу
Путин собирается уволить Шойгу, свалив на него вину за провал войны – ISW/ Reuters

Российский диктатор Владимир Путин "готовит почву" для того, чтобы уволить нынешнего министра обороны России Сергея Шойгу. Он пытается переложить на Шойгу вину за все провалы в войне против Украины.

При этом Путин будет перекладывать на него вину за все неудачи в войне, постигшие российскую армию вплоть до его увольнения. А последующие провалы будет приписывать следующему министру обороны. Об этом рассказали аналитики американского Институт изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что к такому шагу Путина подталкивают критика частичной мобилизации и провалы на фронте. Он настраивает на то, чтобы Шойгу взял на себя вину из-за неудачного вторжения в Украину.

Российский диктатор в среду, 5 октября, издал указ, согласно которому откладывается мобилизация всех студентов, в том числе и заочников и магистрантов. При этом он публично заявил, что это Минобороны не внесло соответствующие правки в списки на мобилизацию.

Однако Путин будет воздерживаться от увольнения Шойгу как можно дольше, чтобы приписать ему побольше военных неудач российской армии. А тот, кто заменит министра обороны на посту, будет ответственным за все неудачи, которые произойдут после его назначения.

Для увольнения Шойгу российский президент пытается заручиться поддержкой силовиков, чтобы укрепить свои позиции. В частности, он ищет поддержки среди основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Это может быть одной из причин, почему российский диктатор предоставил Кадырову звание генерал-полковника, говорят аналитики.

Ранее бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил, что Путин в бешенстве из-за неудач российской армии в Украине и скоро "полетят головы". Гиркин заявил, что скоро будет уволен министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу в девять раз преуменьшил потери личного состава российской оккупационной армии на войне в Украине. По его словам, Россия якобы потеряла около 6 тысяч человек. При этом по данным украинского Генштаба, потери страны-агрессора в живой силе составляют более 55 тысяч человек.

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