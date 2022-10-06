Путин собирается уволить Шойгу, свалив на него вину за провал войны – ISW

Для увольнения нынешнего министра обороны РФ российский диктатор заручается поддержкой силовиков.
Российский диктатор Владимир Путин "готовит почву" для того, чтобы уволить нынешнего министра обороны России Сергея Шойгу. Он пытается переложить на Шойгу вину за все провалы в войне против Украины.
При этом Путин будет перекладывать на него вину за все неудачи в войне, постигшие российскую армию вплоть до его увольнения. А последующие провалы будет приписывать следующему министру обороны. Об этом рассказали аналитики американского Институт изучения войны (ISW).
Аналитики считают, что к такому шагу Путина подталкивают критика частичной мобилизации и провалы на фронте. Он настраивает на то, чтобы Шойгу взял на себя вину из-за неудачного вторжения в Украину.
Российский диктатор в среду, 5 октября, издал указ, согласно которому откладывается мобилизация всех студентов, в том числе и заочников и магистрантов. При этом он публично заявил, что это Минобороны не внесло соответствующие правки в списки на мобилизацию.
Однако Путин будет воздерживаться от увольнения Шойгу как можно дольше, чтобы приписать ему побольше военных неудач российской армии. А тот, кто заменит министра обороны на посту, будет ответственным за все неудачи, которые произойдут после его назначения.
Для увольнения Шойгу российский президент пытается заручиться поддержкой силовиков, чтобы укрепить свои позиции. В частности, он ищет поддержки среди основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Это может быть одной из причин, почему российский диктатор предоставил Кадырову звание генерал-полковника, говорят аналитики.
Ранее бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил, что Путин в бешенстве из-за неудач российской армии в Украине и скоро "полетят головы". Гиркин заявил, что скоро будет уволен министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу в девять раз преуменьшил потери личного состава российской оккупационной армии на войне в Украине. По его словам, Россия якобы потеряла около 6 тысяч человек. При этом по данным украинского Генштаба, потери страны-агрессора в живой силе составляют более 55 тысяч человек.
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