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Не поверили даже пропагандисты: Шойгу в 9 раз уменьшил потери РФ в войне против Украины

21 сентября 2022, 11:57

Россия якобы потеряла около 6 тысяч человек. При этом глава Минобороны РФ заявил, что 90% раненных оккупантов возвращаются в бой.

Сергей Шойгу
​ Шойгу соврал относительно потерь РФ на войне в Украине / Фото УНИАН, Генштаб ВСУ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в девять раз приуменьшил потери личного состава российской оккупационной армии на войне в Украине. По его словам, Россия якобы потеряла около 6 тысяч человек. При этом по данным украинского Генштаба, потери страны-агрессора в живой силе составляют более 55 тысяч человек.

Глава российского минобороны также заявил 21 сентября в интервью российским пропагандистским СМИ, что 90% раненных оккупантов возвращаются в бой.

"Наши потери на сегодняшний день погибшими 5937 человек. Здесь не могу еще раз не отметить наших ребят, которые мужественно выполняют свой долг. Не могу не сказать о наших медиках. Из общего количества раненных больше 90% вернулись в строй", – заявил Шойгу.

Интересно, что очередному вранью Шойгу не поверили даже заядлые российские пропагандисты. В ответ на заявление министра обороны РФ в российский Telegram-каналах пишут намекнули, что российская армия потеряла гораздо больше людей.

Также Шойгу существенно преувеличил потери Вооруженных сил Украины. Он заявил, что с начала войны якобы погибло более 61 тысячи бойцов ВСУ и около 49 тысячи человек получили ранения.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на утро 21 сентября Россия потеряла в войне против Украины уже 55110 оккупантов убитыми. Также воинам Сил обороны удалось уничтожить 2227 российских танков, 4748 боевых бронированных машин и сотни единиц другой военной техники врага.

Потери РФ в Украине по состоянию на 21 сентября
Потери РФ в Украине по состоянию на 21 сентября / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Как сообщал Главред, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия потеряла огромное количество своих солдат на фронте в Украине. Раненных и убитых может быть около 150 тысяч человек. Он отметил, что Путин объявил частичную мобилизацию, так как в РФ "нет потенциала для создания новых соединений".

Путин объявил частичную мобилизацию в России

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Кроме этого, Путин заявил, что Россия "поддержит решение жителей Донбасса, Херсонщины и Запорожской области" на проведение так называемых "референдумов" о присоединении к стране-агрессору РФ.

Министр оборон РФ Сергей Шойгу заявил, что на войну против Украины хотят отправить еще 300 тысяч резервистов.

Пропагандистка Маргарита Симоньян сразу после этого устроила в своем Telegram-канале анонимное голосование. Судя по всему, большинство россияне не в восторге от решения хозяина Кремля "упаковать в пакеты" своих граждан. В частности, 41% подписчиков пропагандистки проголосовали за пункт "Мне страшно".

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