"Им конец": Арестович рассказал о провале обороны элитных российских войск на Херсонщине

Арестович / Reuters, УНИАН

В Херсонской области украинские военные "срезали верхушку" всей правобережной группировки российских войск.

"Они полностью откатились от Ингульца, построили вторую линию обороны, но это тоже ненадолго", – сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

По его словам, завтра-послезавтра должны быть "хорошие новости" из Херсонской области, потому что там у российской армии "обвал".

"У меня есть данные по их группировке. У них почти 2500 убитых за месяц. Где-то из 25 тысяч, которые там были, каждый десятый убит плюс раненые. Остальные - недоевшие и деморализованы. Это последние элитные российские части. Штурмовая пехота. Они сейчас там будут доедать последнюю калошу. И все это очень печально для них закончится (…) Им конец", - отметил он.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Армия Украины проводит контрнаступательную операцию в Херсонской области. Президент Владимир Зеленский 2 октября подтвердил освобождение 2 сел – Архангельского и Миролюбовки. Гарант поблагодарил украинских военных за успешно выполненную работу.

В Оперативном командовании Юг 4 октября заявили, что благодаря грамотной и тщательно спланированной военной операции армии Украины удалось освободить ряд населенных пунктов. В частности, под контроль Киева вернули Давидов Брод, Крещеновку, Любимовку, Золотую Балку, Беляевку, Украинку, Малую Александровку и Большую Александровку.

В Институте изучения войны отметили, что ВСУ достигли серьезных успехов в Херсонской области. Бойцы уничтожают малоукомплектованные российские войска на севере региона. Оккупанты вынуждены отступать со своих позиций.

Читайте также: