Россияне хаотично отходят: появились подробности наступления ВСУ в Херсонской области

Херсонская область / Людмила Денисова, Reuters

В Херсонской области бойцы Вооруженных сил Украины продолжают свое контрнаступление.

Как заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в эфире 24 канала, россияне отступают и пытаются где-то закрепиться.

По его словам, украинские военные уже вошли в село Дудчаны. Таким образом, от изначальной линии фронта они продвинулись в Херсонской области на 30 километров.

"Это означает, что россияне хаотично отходят и пытаются закрепиться где-то возле Берислава. То есть в Мыловом (село - ред.) они пытаются сделать какой-то очередной пункт сопротивления. Но мы считаем, что им это не поможет", - отметил Хлань.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Армия Украины проводит контрнаступательную операцию в Херсонской области. Президент Владимир Зеленский 2 октября подтвердил освобождение 2 сел – Архангельского и Миролюбовки. Гарант поблагодарил украинских военных за успешно выполненную работу.

В Оперативном командовании Юг 4 октября заявили, что благодаря грамотной и тщательно спланированной военной операции армии Украины удалось освободить ряд населенных пунктов. В частности, под контроль Киева вернули Давидов Брод, Крещеновку, Любимовку, Золотую Балку, Беляевку, Украинку, Малую Александровку и Большую Александровку.

В Институте изучения войны отметили, что ВСУ достигли серьезных успехов в Херсонской области. Бойцы уничтожают малоукомплектованные российские войска на севере региона. Оккупанты вынуждены отступать со своих позиций.

Читайте также: