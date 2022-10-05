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ВСУ начали решающую битву за юг, Херсон могут освободить до середины ноября – FT

5 октября 2022, 16:48

Войска РФ на юге укрепили свои позиции, поэтому наступление сил обороны Украины будет непростым, считают эксперты.

Херсон, Украинские военные, ВСУ
ВСУ через полтора месяца могут освободить Херсон - аналитики / Telegram Ермак, Суспільне

Армия Украины начала решающую битву за юг с войсками России. Боевые действия на южном фронте нужно завершить до зимы, чтобы избежать сложностей с продолжением наступления. Российские войска укрепились на своих позициях, потому с атаками могут быть определенные сложности. Однако украинцы могут уже к середине ноября освободить Херсон.

В материале Financial Times говорится о том, что боевой сезон заканчивается, а украинской армии удалось захватить инициативу на поле боя. Преимущество нужно реализовывать и в дальнейшем.

"Боевой сезон подходит к концу. Украинцы одержали верх, и им нужно продолжать использовать свое преимущество", - отметил сенатор от Демократической партии США Крис Мерфи.

Британские журналисты со ссылкой на официальных лиц пишут, что ВСУ нужно в срочном порядке отбить юг Украины до зимы. Последние три года земля в этом регионе не промерзала, поэтому местность, скорее всего, станет очень грязной.

В такой обстановке можно столкнуться со сложностями в маневрировании и придется пользоваться основными дорогами, которые не защищены от атак противника.

"Безусловно, очень важно быстро продвигаться по освобождению оккупированной территории, потому что есть ощущение, что изменения погоды будут ограничивать дальнейшие активные боевые действия в этом регионе", - сказал бывший заместитель главы Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Кроме того, по оценкам военных чиновников и аналитиков, армия Украины до середины ноября может освободить оккупированный Херсон.

Также указывается, что несмотря на низкий моральный дух российских войск на юге, там россияне усилили свои позиции. В подобном положении украинские силы в ходе наступления могут столкнуться с препятствиями.

ВСУ нужно найти оптимальную тактику, чтобы выбить оккупантов с юга.

"Украинцам нужно подумать, используя свою умную, гибкую специальную подготовку, которую они получили от нас и наших союзников, чтобы понять, как манипулировать русскими, чтобы они уступили некоторое преимущество на земле", - сказал бывший высокопоставленный чиновник Минобороны США Эвелин Фаркас.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Армия Украины проводит контрнаступательную операцию в Херсонской области. Президент Владимир Зеленский 2 октября подтвердил освобождение 2 сел – Архангельского и Миролюбовки. Гарант поблагодарил украинских военных за успешно выполненную работу.

В Оперативном командовании Юг 4 октября заявили, что благодаря грамотной и тщательно спланированной военной операции армии Украины удалось освободить ряд населенных пунктов. В частности, под контроль Киева вернули Давидов Брод, Крещеновку, Любимовку, Золотую Балку, Беляевку, Украинку, Малую Александровку и Большую Александровку.

В Институте изучения войны отметили, что ВСУ достигли серьезных успехов в Херсонской области. Бойцы уничтожают малоукомплектованные российские войска на севере региона. Оккупанты вынуждены отступать со своих позиций.

Смотрите видео ТСН – ВСУ в скором времени могут освободить часть Херсонской области

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