Гиркин анонсировал скорое увольнение Шойгу, на его место поставят "техническую фигуру"

Гиркин анонсировал увольнение Шойгу / Коллаж фото ТАСС, из открытых источников

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил, что Путин в бешенстве из-за неудач российской армии в Украине и скоро "полетят головы". Гиркин заявил, что скоро будет уволен министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он даже удивился, что "рты Кремля" внезапно прозрели и увидели проблемы России.

"Центральные СМИ "вдруг разглядели" все те проблемы, которые "цвели и пахли" с самого начала т.н. "СВО". А это значит - кого-то будут "сносить". И кого-то крупного. Вероятнее всего - главным виновником наших блестящих перегруппировок будет, наконец, признан Фанерный. Ни чем иным я такое "внезапное прозрение" патентованных лжецов с ТВ объяснить не могу", - написал Гиркин.

Он считает, что на место Шойгу поставят "чисто техническую фигуру".

"И - надо отметить - поделом. Поскольку можно сколько угодно "переводить стрелки" (вспоминая о множестве других "бенефициаров", приложивших руку), но именно МО РФ и его возглавитель - внесли неоценимо-огромный вклад в то, что мы стоим сейчас на пороге военно-политической катастрофы", - добавил Гиркин.

Гиркин анонсировал увольнение Шойгу / Скриншот

Война в Украине

Напомним, Владимир Путин 30 сентября объявил аннексию оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. На "церемонии" присутствовали марионетки Кремля, которых Москва объявила оккупационной "властью".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Россия аннексией Украины решила пойти на эскалацию войны. Он призвал мир показать решительную реакцию на незаконные действия Кремля.

30 сентября президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

По словам украинского гаранта, государство уже прошло свой путь для евроатлантической интеграции.

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