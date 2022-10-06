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Оккупанты обстреляли ракетами Запорожье и Харьков, вспыхнули пожары

6 октября 2022, 06:42

В Запорожье разрушены жилые дома. Люди оказались под завалами. Точное количество пострадавших еще неизвестно. На месте происшествий уже работают спасатели.

Результаты обстрела жилого дома Россией
Иллюстрационное фото / Reuters

Ночью в четверг, 6 октября российские оккупанты обстреляли Харьков и Запорожье. Есть разрушения. Спасатели извлекают людей из-под завалов.

Обстрел Харькова

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, российские войска обстреляли Основянский район города.

Оккупанты попали в инфраструктурный объект. Начался пожар.

Информация о пострадавших и степени разрушения объекта на данный момент уточняется.

скриншот

Оккупанты снова ударили по Запорожью

По данным главы Запорожской ОВА Александра Старуха, в результате "прилетов" в городе возникли пожары. Разрушениям подверглись жилые дома.

Люди оказались под завалами. Точное количество пострадавших еще неизвестно. На месте происшествий уже работают спасатели.

Оккупанты обстреляли ракетами Запорожье и Харьков, вспыхнули пожары

Атака на Николаевщину и Одесчину

Российские оккупанты ночью 6 октября также атаковали Одесскую и Николаевскую области иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.

Как сообщает оперативное командование Юг в Facebook, накануне в соцсетях уже сообщали о том, что в Одессе и области были слышны взрывы.

"Во время ночной атаки дронов-камикадзе по Одесчине и Николаевщине, по предварительным данным, 6 дронов сбиты силами противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, утром в среду, 5 октября, российские оккупанты атаковали Белую Церквовь в Киевской области при помощи иранских дронов-камикадзе. БПЛА были выпущены с юга Украины. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, всего было выпущено около 12 дронов. Шесть из них были сбиты: три - зенитно-ракетными войсками на юге, еще три - авиацией воздушных сил. Игнат отметил, что Россия ищет слабые места в противовоздушной обороне Украины.

3 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по медицинскому учреждению в Харьковской области. Это произошло в Купянском районе. Здание больницы было почти полностью разрушено с 1 по 4 этаж.

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