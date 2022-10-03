Россияне ракетным ударом уничтожили больницу под Купянском: есть жертвы

Разрушення больница на Харьковщине / T.me/synegubov

В Харьковской области российские оккупанты нанесли ракетный удар по медицинскому учреждению, в результате есть жертвы.

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по лечебному учреждению в Купянском районе Харьковской области, как минимум, 1 человек погиб, 1 ранен, сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"К сожалению, погиб врач-анастезиолог, одна медсестра ранена. Информация о пострадавших еще уточняется. Здание почти полностью разрушено с 1 по 4 этаж. На месте работают спасатели и правоохранительные органы", - добавил он.

Напомним, в ночь на четверг, 29 сентября, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру. Сообщалось о гибели троих человек, в том числе ребенка, и ранении пятерых, в том числе 12-летней девочки.

Полностью разрушены несколько частных домов, повреждены более 60 частных домов и несколько многоэтажных, а также рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач.

Читайте еще: