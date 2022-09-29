РФ нанесла мощный ракетный удар по жилым домам Днепра: среди погибших и раненых – дети

По Днепру оккупанты ударили ракетами / УНИАН/t.me/dnipropetrovskaODA

В ночь на четверг, 29 сентября, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Днепру. В результате есть погибшие и раненые.

Как уточнил в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, среди погибших раненых есть дети.

Он уточнил, что известно о трех погибших, среди них один ребенок.

"Еще пятеро ранены, в том числе и 12-летняя девочка. Спасатели достали ее из разбитого дома, где она просто спала, когда туда прилетела российская ракета", - уточнил глава ОВА.

По его данным, российские оккупанты били ракетами по жилым кварталам Днепра.

В результате полностью разрушены несколько частных домов. Спасатели продолжают разбирать завалы – ищут людей. Есть вероятность, что там еще могут быть и дети.

"В городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Изуродованный рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач", - добавил Резниченко.

Удар по Кривому Рогу

Напомним, ранее российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации.

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города.

Председатель ОВА добавил, что предварительно, обошлось без пострадавших, но несколько районов Кривого Рога остались без воды. Работают аварийные службы и спасатели. Проводится ликвация последствий разрушений.

Уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от одного до почти двух метров.

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