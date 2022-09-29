УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ нанесла мощный ракетный удар по жилым домам Днепра: среди погибших и раненых – дети

29 сентября 2022, 07:57

В результате удара РФ полностью разрушены несколько частных домов в Днепре, под завалами ищут людей.

Днепр
По Днепру оккупанты ударили ракетами / УНИАН/t.me/dnipropetrovskaODA

В ночь на четверг, 29 сентября, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Днепру. В результате есть погибшие и раненые.

Как уточнил в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, среди погибших раненых есть дети.

Он уточнил, что известно о трех погибших, среди них один ребенок.

"Еще пятеро ранены, в том числе и 12-летняя девочка. Спасатели достали ее из разбитого дома, где она просто спала, когда туда прилетела российская ракета", - уточнил глава ОВА.

По его данным, российские оккупанты били ракетами по жилым кварталам Днепра.

В результате полностью разрушены несколько частных домов. Спасатели продолжают разбирать завалы – ищут людей. Есть вероятность, что там еще могут быть и дети.

"В городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Изуродованный рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач", - добавил Резниченко.

  • РФ обстреляла Днепр ракетами
    РФ обстреляла Днепр ракетами https://t.me/dnipropetrovskaODA
  • РФ обстреляла Днепр ракетами
    РФ обстреляла Днепр ракетами https://t.me/dnipropetrovskaODA
  • РФ обстреляла Днепр ракетами
    РФ обстреляла Днепр ракетами https://t.me/dnipropetrovskaODA
  • РФ обстреляла Днепр ракетами
    РФ обстреляла Днепр ракетами https://t.me/dnipropetrovskaODA

Удар по Кривому Рогу

Напомним, ранее российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации.

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города.

Председатель ОВА добавил, что предварительно, обошлось без пострадавших, но несколько районов Кривого Рога остались без воды. Работают аварийные службы и спасатели. Проводится ликвация последствий разрушений.

Уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от одного до почти двух метров.

Читайте еще:

новости Днепра Валентин Резниченко война России и Украины ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:42

На войну "загребли всех": эксперт назвал главные провалы мобилизации в России

08:22

Танк и три КамАЗа снарядов: житель Черниговщины передал ВСУ вражеской техники на целое подразделение

08:15

Ультиматум посреди войнымнение

07:57

РФ нанесла мощный ракетный удар по жилым домам Днепра: среди погибших и раненых – детиФотоВидео

07:29

В Ирландии 8-летняя украинка получила до 70 ножевых ранений, ее мать нашли без сознания - СМИ

Реклама
07:05

От проблемы не останется ни следа: 4 способа, как распушить пуховик после стирки

06:50

Поражение РФ в Лимане неизбежно: аналитики ISW рассказали об успехах ВСУ

06:24

Борьба за один-единственный окопмнение

06:00

Путин пошел ва-банк, но мобилизация его похоронит – Олег Жданов

05:27

"Пришло время сменить стилистов!": поклонники смеются над обстриженной Волочковой

05:00

Лукашенко хочет договориться с Путиным о передаче Беларуси ядерного оружия – ПономаревВидео

04:40

В Украине "взлетели" цены на популярный овощ из борщевого набора: в чем причинаВидео

04:00

Хозяйки кладут в бачок унитаза носок с мылом: чистота и приятный запах сохранится надолго

03:23

Гороскоп на октябрь 2022 для Дев: чего ждать в работе, карьере, любвиВидео

03:20

Самый вкусный торт за 5 минут с изумительной начинкой: простой рецепт, от которого все будут в шокеВидео

02:41

Жадная до роскоши сорока: капризная герцогиня Меган Маркл выжила ассистентку из-за дорогих подарков

02:10

"Не доедут до фронта": у ВСУ есть возможности уничтожать мобилизованных россиян "на подходе" – экспертВидео

01:33

Надежда Мейхер засветила пышный бюст и крепкий тыл, обтянутые сверкающим шелком

00:51

Приметы на 29 сентября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы проблемы в дом не впуститьВидео

28 сентября, среда
23:51

"Движение уже не остановить": оккупантов ждет "котел" в районе Лимана - АрестовичВидео

Реклама
23:35

5 женских имен, которые всю жизнь притягивают одни проблемы и бедыВидео

23:10

Угроза нападения с Беларуси: эксперт поведал о возможном коварном плане ПутинаВидео

22:35

Рискнет ли Путин применить ядерное оружие против Украины: ответ СНБОВидео

22:32

Чарльз III жестко наказал зазвездившихся Меган Маркл и принца Гарри после смерти ЕлизаветыВидео

22:20

Украина жестко ответит Беларуси в случае новых атак с ее территории - ДаниловВидео

22:03

На Харьковщине ликвидировали оккупанта из отряда "Боба Марли", который уничтожал МариупольВидео

22:02

"Скрыться и уехать": известный российский футболист в ужасе от полученной повестки в армиюВидео

21:14

Лютые дожди испоганят бабье лето в Украине: синоптики рассказали о погодном АрмагеддонеВидео

21:13

Рейтинг Путина начал стремительно падать после старта мобилизации - соцопросВидео

20:51

Как сделать, чтобы одежда пахла после стирки: 4 способа, как избавиться от неприятного запаха вещей

20:39

Мер Мелитополя озвучил реальную явку на псевдореферендумеВидео

20:38

Плюс 18 HIMARS для ВСУ: США выделяют Украине военную помощь на $1,1 млрдВидео

20:33

Армия Украины будет освобождать Крым, но Крымский мост вряд ли удастся уничтожить – АрестовичВидео

20:30

Сколько Украина потеряла из-за войны: названа колоссальная суммаВидео

20:10

Приметы на 30 сентября: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь удачуВидео

19:57

Бунт против мобилизации: в РФ женщины накинулись на чиновника со смелыми заявлениями

19:39

Бойцы ВСУ меткими ударами уничтожили два российских штурмовика Су-25 в Донецкой областиВидео

19:29

Нумерология чисел: какие события принесет число 2023 года

19:20

Остаётся только взорвать ядерную бомбу на территории Россиимнение

19:18

Гребут инвалидов и онкобольных: в Генштабе поведали об "успехах" мобилизации в РФ

Реклама
19:04

Оба газопровода Северного потока разрушены навсегда – СМИВидео

19:03

Гороскоп на завтра 29 сентября 2022: Близнецам – траты, Стрельцам – новая работа, Водолеям – опасностьВидео

18:55

Шольц пообещал Зеленскому: Германия не признает фейковые "референдумы" и поможет Украине оружиемВидео

18:49

Будет невероятно хрустящей и безумно вкусной: когда нужно квасить капусту - календарь на 2022 годВидео

18:05

Жена Влада Ямы рассказала, почему он не возвращается в Украину: "Считаю это некорректным"

17:55

Как правильно сортировать мусор и что запрещено выбрасывать: советы хозяйкам

17:53

ВСУ могут освободить Луганщину, как Харьковщину: Соловьев в истерике из-за наступления на ЛиманВидео

17:45

Устроят террор: астролог рассказала, как "референдумы" трагически повлияют на УкраинуВидео

17:31

"Подъехал близко к колонне": воин ВСУ одним залпом из "Града" уничтожил 54 единицы техники РФВидео

17:11

Притянут деньги магнитом: 3 знака зодиака смогут разбогатеть в октябре 2022

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять