РФ накрыла Харьков мощным огнем: есть жертвы, город без электричества и воды

РФ обстреливает жилые кварталы Харькова / t.me/s/synegubov

В понедельник, 12 сентября, в результате нового обстрела Харькова российскими оккупационными войсками в городе есть погибший и пострадавшие, остановлен весь электротранспорт.

По информации председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате обстрела один человек погиб, еще четверо – ранены.

Как пояснил Интерфакс-Украина пресс-секретарь КП Харьковский метрополитен Алексей Битнер, пассажиров, которые на момент отключения были в поездах, выводят на ближайшие станции.

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"Персонал метрополитена проинструктирован как поступать в таких случаях. Все пассажиры, находившиеся в электропоездах, выводят на ближайшие станции", - сказал Битнер.

По информации пресс-службы Харьковоблэнерго, объем обесточивания города на уровне вечера воскресенья, после нанесения вражеских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры.

"Объем обесточивания в Харькове на уровне вчерашнего. Информации о прилетах нет. Причины обесточивания выясняются. Энергетики работают", - сказали в пресс-службе Харьковоблэнерго.

Городской голов Игорь Терехов назвал ситуацию повторением вчерашнего вечера.

"Повторяется ситуация вчерашнего вечера. Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение", - написал Терехов в своем Telegram-канале.

"Энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий обстрелов", - добавил он.

Обстрелы Харькова

Как сообщалось, вечером в воскресенье две вражеские крылатые ракеты попали в объекты критической инфраструктуры региона, в результате населенные пункты остались без электричества, а часть из них - также и без воды.

Напомним, ранее войска России обстреляли Харьков. Жители города услышали взрывы. В некоторых районах поднялся столб дыма. Зафиксированы вражеские прилеты в центральной части Киевского района.

В результате разрушен многоквартирный дом. Харьковский градоначальник Игорь Терехов заявил, что в центре города еще один прилет.

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