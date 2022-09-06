В Харькове прогремели взрывы – разрушен многоквартирный дом в центре города

Харьков / Коллаж УНИАН, Reuters

Войска России обстреляли Харьков. Жители города слышали минимум два взрыва. В некоторых районах поднялся столб дыба. Зафиксирован вражеский прилет в центральной части Киевского района. Информация о возможных жертвах и масштабы разрушений уточняются.

Во вторник утром, 6 сентября, в Харькове местные жители услышали взрывы. В некоторых районах над городом поднялся столб дыма. Людей просят не выходить из укрытий.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале сообщил, что в результате ударов российских войск по Харькову разрушен многоквартирный дом в центральной части города.

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На месте происшествия работают профильные службы. Информации о пострадавших на данный момент нет.

"В результате утренних ударов по Харькову разрушен многоквартирный дом в центральной части города. На местах работают все профильные службы. Информация о пострадавших уточняется. На данный момент госпитализированных нет", - подчеркнул Синегубов.

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