ВСУ отминусовали в армии РФ около 60 оккупантов, 9 танков и 2 склада боеприпасов - ОК Юг

Ситуация на южных рубежах остается тяжелой, но находится под контролем Вооруженных сил Украины.
В течение суток 5 октября Вооруженные силы Украины ликвидировали 58 российских оккупантов и уничтожили много вражеской техники на южном направлении. Ситуация на этих рубежах остается тяжелой, но ВСУ ее контролируют.
Как сообщает оперативное командование Юг в Facebook, наша авиация в среду нанесла 4 удара по позициям врага, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 350 огневых заданий.
Оккупанты продолжают вести боевые действия, однако продолжают терять захваченные ранее территории.
В течение 5 октября защитники Украины уничтожили:
- 58 оккупантов;
- 9 танков;
- 17 единиц автомобильной и другой бронированной техники;
- 2 беспилотника;
- 4 крупнокалиберные гаубицы "Мста-С" и "Мста-Б";
- 1 самоходную гаубицу "Акация";
- 1 миномет;
- 1 командно-штабную машину;
- 1 реактивную систему залпового огня "Град";
- 1 противотанковый ракетный комплекс;
- 2 склада боеприпасов.
Как сообщал Главред, за сутки 4 октября Вооруженные силы Украины ликвидировали на южном направлении еще 31 российского оккупанта и много единиц вражеской техники.В целом, в течение суток наша авиация нанесла 7 ударов по позициям путинских захватчиков, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых заданий.
В течение 3 октября ВСУ также уничтожили большое количество техники и живой силы противника. А именно: 87 оккупантов; 31 танк; 27 единиц другой автобронетехники; РСЗО Ураган и транспортно-заряжающую машину к ней; минометный комплекс "Сани" 120 калибра.
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