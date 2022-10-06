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ВСУ отминусовали в армии РФ около 60 оккупантов, 9 танков и 2 склада боеприпасов - ОК Юг

6 октября 2022, 07:14

Ситуация на южных рубежах остается тяжелой, но находится под контролем Вооруженных сил Украины.

ВСУ
ВСУ уничтожили много вражеской техники за сутки 5 октября / Фото УНИАН

В течение суток 5 октября Вооруженные силы Украины ликвидировали 58 российских оккупантов и уничтожили много вражеской техники на южном направлении. Ситуация на этих рубежах остается тяжелой, но ВСУ ее контролируют.

Как сообщает оперативное командование Юг в Facebook, наша авиация в среду нанесла 4 удара по позициям врага, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 350 огневых заданий.

Оккупанты продолжают вести боевые действия, однако продолжают терять захваченные ранее территории.

В течение 5 октября защитники Украины уничтожили:

  • 58 оккупантов;
  • 9 танков;
  • 17 единиц автомобильной и другой бронированной техники;
  • 2 беспилотника;
  • 4 крупнокалиберные гаубицы "Мста-С" и "Мста-Б";
  • 1 самоходную гаубицу "Акация";
  • 1 миномет;
  • 1 командно-штабную машину;
  • 1 реактивную систему залпового огня "Град";
  • 1 противотанковый ракетный комплекс;
  • 2 склада боеприпасов.

Как сообщал Главред, за сутки 4 октября Вооруженные силы Украины ликвидировали на южном направлении еще 31 российского оккупанта и много единиц вражеской техники.В целом, в течение суток наша авиация нанесла 7 ударов по позициям путинских захватчиков, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых заданий.

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В течение 3 октября ВСУ также уничтожили большое количество техники и живой силы противника. А именно: 87 оккупантов; 31 танк; 27 единиц другой автобронетехники; РСЗО Ураган и транспортно-заряжающую машину к ней; минометный комплекс "Сани" 120 калибра.

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