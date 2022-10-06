ВСУ отминусовали в армии РФ около 60 оккупантов, 9 танков и 2 склада боеприпасов - ОК Юг

ВСУ уничтожили много вражеской техники за сутки 5 октября / Фото УНИАН

В течение суток 5 октября Вооруженные силы Украины ликвидировали 58 российских оккупантов и уничтожили много вражеской техники на южном направлении. Ситуация на этих рубежах остается тяжелой, но ВСУ ее контролируют.

Как сообщает оперативное командование Юг в Facebook, наша авиация в среду нанесла 4 удара по позициям врага, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 350 огневых заданий.

Оккупанты продолжают вести боевые действия, однако продолжают терять захваченные ранее территории.

В течение 5 октября защитники Украины уничтожили:

58 оккупантов;

9 танков;

17 единиц автомобильной и другой бронированной техники;

2 беспилотника;

4 крупнокалиберные гаубицы "Мста-С" и "Мста-Б";

1 самоходную гаубицу "Акация";

1 миномет;

1 командно-штабную машину;

1 реактивную систему залпового огня "Град";

1 противотанковый ракетный комплекс;

2 склада боеприпасов.

Как сообщал Главред, за сутки 4 октября Вооруженные силы Украины ликвидировали на южном направлении еще 31 российского оккупанта и много единиц вражеской техники.В целом, в течение суток наша авиация нанесла 7 ударов по позициям путинских захватчиков, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых заданий.

В течение 3 октября ВСУ также уничтожили большое количество техники и живой силы противника. А именно: 87 оккупантов; 31 танк; 27 единиц другой автобронетехники; РСЗО Ураган и транспортно-заряжающую машину к ней; минометный комплекс "Сани" 120 калибра.

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