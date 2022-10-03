Из машиниста - в офицеры: ВСУ "откобзонили" российского оккупанта Алика Мелконяна

ВСУ ликвидировали российского оккупанта Алика Мелконяна / Коллаж фото Радио Свобода, Reuters, Иракли Комахидзе

Украинские военные ликвидировали 27-летнего российского офицера Алика Мелконяна. Он был родом из Курской области. Об этом заявил блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

Оккупант родился в селе Нижний Реутец. Он окончил ПТУ и стал машинистом. Но вскоре вдруг получил офицерское звание. Пока неизвестно, какими достижениями ему удалось это сделать.

Мелконяна ликвидировали 26 сентября в Харьковской области. У него осталась жена.

"В соцсетях удалось найти странички жмура-оккупанта. Страничка активная, видимо оперирует вдова Лолита Мелконян, которая в в предвкушении новой "Лады" не может найти себе покой", - написал Иракли Комахидзе.

ВСУ ликвидировали российского оккупанта Алика Мелконяна / Иракли Комахидзе

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали "наследственного военного" – 25-летнего оккупанта-лейтенанта российской армии Антона Рычагова. Молодой российский оккупант был "денацифицирован" 25 сентября, хоронили его в Саратовской области 2 октября. Он воевал с первого дня вторжения РФ.

Также ранее стало известно, что украинские военные ликвидировали российского оккупанта Гилемханова Ильдара с позывным "Самурай". Захватчик был бывшим сотрудником ФСБ и успел повоевать во многих горячих точках, в частности, в Сирии и Ливии.

Другие новости: