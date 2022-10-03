ВСУ ликвидировали бурята, который руководил спецназом "ДНР" и 108-м десантно-штурмовым полком

Ликвидированный полковник РФ Виталий Сукуев/ Telegram Штирлиц, ГУР Минобороны Украины

Украинские военные ликвидировали на фронте "боевого бурята" – полковника Виталия Сукуева, командовавшего 108-м десантно-штурмовым полком российской армии.

Об этом сообщил в Telegram известный блогер и офицер украинской армии Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Он отметил, что российский полковник "провел успешную переброску на другое направление".

"Командир 108 десантно-штурмового полка полковник Виталий Сукуев успешно провел операцию по свертыванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении", – с иронией написал офицер ВСУ.

Известно, что ликвидированный командир полка Сукуев еще в 2016 году под прикрытием командовал подразделением на Донбассе. Тогда украинская разведка сообщала, что он был командиром 1-го отдельного батальона специального назначения (г. Донецк) 1АК Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ.

До того, как он приехал воевать против Украины, Сукуев командовал отдельными разведывательным батальоном 33 отдельной мотострелковой бригады в городе Майкоп (столица Республики Адыгея в России).

Ликвидированный полковник РФ Виталий Сукуев/ Telegram Штирлиц

Из открытых источников известно, что захватчик родился 6 июня 1979 года в селе Нижний Бургалтай, Джидинского района в Бурятии.

Оккупант Виталий Сукуев в 2004 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, а затем – Общевойсковую академию российских вооруженных сил.

Ликвидированный полковник РФ Виталий Сукуев / ГУР Минобороны Украины

Ликвидированный полковник РФ Виталий Сукуев / ГУР Минобороны Украины

Также известно, что в РФ в 2012 году его наградили медалью "За верность десантному братству". В 2014 году Сукуев в составе подразделения привлекался к мерам безопасности зимних Олимпийских игр в городе Сочи.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали "наследственного военного" – 25-летнего оккупанта-лейтенанта российской армии Антона Рычагова. Молодой российский оккупант был "денацифицирован" 25 сентября, хоронили его в Саратовской области 2 октября. Он воевал с первого дня вторжения РФ.

Также ранее стало известно, что украинские военные ликвидировали российского оккупанта Гилемханова Ильдара с позывным "Самурай". Захватчик был бывшим сотрудником ФСБ и успел повоевать во многих горячих точках, в частности, в Сирии и Ливии.

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