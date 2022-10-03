Не только Путин: Подоляк назвал людей, которые руководят войной против Украины

Подоляк назвал людей, которые руководят войной в Украине / Коллаж фото Reuters, ОПУ

Российский диктатор Владимир Путин развязал жестокую войну против Украины. Однако оказывается, что не только он руководит этой войной. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о том, кто еще в этом замешан.

Кроме Путина есть еще 5 руководителей:

"кремлевские клерки"; внутренние спецслужбы РФ; владельцы "ЧВК из зэков"; Рамзан Кадыров; российские пропагандисты; Владимир Путин.

Он добавил, что в России уже ищут виновных за провал на войне в Украине.

"Пауки в закрытой банке начали свою работу по поиску виновного. Кто-то не выживет", - написал Михаил Подоляк.

Подоляк назвал людей, которые руководят войной в Украине / скриншот

Война в Украине

Напомним, Владимир Путин 30 сентября объявил аннексию оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. На "церемонии" присутствовали марионетки Кремля, которых Москва объявила оккупационными "властями".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Россия аннексией Украины решила пойти на эскалацию войны. Он призвал мир показать решительную реакцию на незаконные действия Кремля.

30 сентября президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. По словам украинского гаранта, государство уже прошло свой путь для евроатлантической интеграции.

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