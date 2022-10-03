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Кулеба о заявлениях Путина: на "полезных идиотов" на Западе у главы Кремля надежды больше нет

3 октября 2022, 11:50

Государство-террорист Россия будет действовать если не войной, то голодом и холодом, сказал Дмитрий Кулеба.

Кулеба, Путин
Россия уже не надеется на хрупкую позицию некоторых политиков в Европе - Кулеба / УНИАН

Руководитель страны-агрессора Владимир Путин развернул свою войну не только против Украины, но и всего мира. Продовольствие и энергоресурсы используются оккупантом в качестве оружия. Путин больше не надеется на "полезных идиотов" на Западе и адресует свои "послания" глобальному югу. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как сообщает РБК-Украина, дипломат рассказал о том, что когда Россия действует не войной, она провоцирует продовольственные кризис. Москва должна получить серьезный ответ на свои выходки.

"Кремль должен получить жесткое противодействие всему миру в ответ на использование энергоресурсов и продовольствия в качестве оружия. Тактика государства-террориста понятна: к кому не можем дотянуться ракетами, к тем дотянемся голодом и холодом. Но мы не дадим российским террористам достичь их целей", - сказал министр.

По его словам, позиции Путина могут быть ослаблены при помощи усиления давления санкциями, нанесения урона российским войскам на поле боя и вооружения Украины.

Глава МИД также акцентировал внимание на том, что Путин в своих последних заявлениях обращался не к Украине, Европе или Северной Америке, а к Глобальному Югу.

"Это означает, что Россия уже не надеется на "полезных идиотов" на Западе или хрупкую позицию некоторых европейских политиков", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Угрозы Путина применить ядерное оружие

Глава Кремля Владимир Путин за последнее время дважды угрожал Украине возможным применением ядерного оружия. Он говорил об этом 21 сентября, когда объявил мобилизацию в РФ, и 30 сентября во время выступления на подписании бумажек, связанных с аннексией захваченных российскими оккупантами Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Президент Владимир Зеленский полагает, что Путин вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. Но такого возможного варианта развития событий исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - сказал украинский гарант.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир моментально ответит. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ждет крах. Путин об этом уже предупрежден.

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