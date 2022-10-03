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ВСУ взорвали российскую технику вместе с оккупантами на Запорожье: более 250 солдат РФ ранены

3 октября 2022, 10:59

Украинские защитники уничтожили более 20 единиц вражеской техники и 3 склада с боеприпасами.

Украинские военные, ВСУ
ВСУ ударили по скоплению оккупантов / Коллаж фото Генштаб ВСУ

На Запорожье украинские военные мощно ударили по позициям оккупантов. Они всадили по местам скопления российской военной техники и личного состава. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В результате обстрела более 250 вражеских бойцов были ранены. Также в воздух взлетели 3 склада с боеприпасами.

"По уточненной информации, подтверждено поражение личного состава и военной техники противника в Запорожской области за предыдущие дни. Это - один район сосредоточения личного состава, 3 склада с боеприпасами, свыше 20 единиц вооружения и военной техники, 1 зенитный ракетный комплекс С-300. В общем, более 250 оккупантов получили ранения. Информация о ликвидированных уточняется", - говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали не менее 320 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла минимум 60 430 солдат.

Напомним, боец Национальной гвардии Украины точным выстрелом сбил российский Ми-8 под Запорожьем. Он выстрелил из ПЗРК "Игла" во время того, как россияне организовали налет на запорожское направление.

Ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали оккупанта с украинскими корнями 27-летнего Игоря Бойчука. В стране-агрессоре РФ сообщили, якобы он из российского города Когалым. Однако оказалось, что оккупант на самом деле родом из Луцка.

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