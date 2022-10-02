ВСУ выбивают россиян на юге: взорваны склады и позиции вместе с десятками оккупантов

ВСУ "перемалывают" оккупантов на юге / УНИАН / Макс Левин

На Южном направлении вдоль всей линии фронта продолжаются активные боевые действия, сообщил спикер оперативного командовании Пивдень Владислав Назаров.

Силами обороны продолжается осуществление огневого поражения позиций, сил и средств противника, предотвращение введения в бой его резервов, подчеркнул он в сводке, опубликованной на YouTube.

Уточняется, что продолжается огневой контроль мостов и переправ, поражение логистических центров и пунктов базирования вражеских подразделений.

Назаров отметил, что враг сосредотачивает основные усилия на удержании захваченных территорий, нанесении потерь Силам обороны и сдерживании наступательных действий ВСУ.

При этом враг активно использует дроны-камикадзе и беспилотные летальные аппараты-разведчики с целью сбора данных обстановки, нанесения поражения и психологического давления.

По словам Назарова, ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны юга в течение ночи выполнено более полутора сотен огневых задач по районам сосредоточения живой силы и вооружению врага, по вражеским позициям вдоль линии соприкосновения войск и по складам боеприпасов в Херсонском районе.

По подтвержденным данным, ликвидировано 38 российских военных РФ. Потери техники доразведываются.

Наступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

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