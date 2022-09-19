Зенитчик из 95-й бригады сбил 12 вражеских "Орланов" и вертолет "Аллигатор" / скриншот из видео

Украинский зенитчик Андрей из 95-й Отдельной десантно-штурмовой бригады давно заслужил себе репутацию аса ‒ после того, как сбил дюжину вражеских беспилотников "Орлан" и боевой вертолет. Видео с бравым бойцом по имени опубликовало командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

По словам Андрея, русские оккупанты сильно боятся украинской ПВО ‒ поскольку несут от нее регулярные потери.

Боец рассказал, что дроны врага уничтожил при помощи британского переносного зенитного ракетного комплекса "Starstreak".

Андрей также рассказал, что учился работе с новым вооружением около недели. И с тех пор успешно уничтожает дроны врага, которые стоят в разы больше, чем одна ракета, которая их сбивают. На его счету также и один ударный вертолет врага ‒ причем модели Ка-52 "Аллигатор".

"Если в начале войны, вражеская авиация чувствовала себя хозяевами украинского неба, то сейчас они боятся приближаться к нашим позициям. И крупная авиация, и операторы дронов", – подытожил Андрей.

Напомним, ранее украинские зенитчики 13 сентября поработали на славу и лишь в течение двух часов "приземлили навечно" два российских военных самолета Су-24. Также за этот короткий промежуток времени был сбит вражеский беспилотник.

Также сообщалось, что Россия не имеет преимущества в воздухе в Украине, а за время вторжения РФ потеряла не менее 55 самолетов. Об этом рассказали в британской разведке. Только за последние десять дней Россия потеряла в Украине не менее четырех боевых самолетов.

В то же время стало известно, что на сегодня вокруг границ Украины находится более 400 самолетов и около 360 боевых вертолетов России. В небе постоянно находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22.

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