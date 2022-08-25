Россияне стянули более 400 самолетов и сотни вертолетов к границам Украины

Российский дальний бомбардировщик / armyinform.com.ua, УНИАН

На сегодня вокруг границ Украины находится более 400 самолетов и около 360 боевых вертолетов России.

"Вокруг наших границ находится группа самолетов России – более 400 боевых самолетов. Также есть 360 вертолетов, из них более 150 – ударные, такие как Ка 52", - заявил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге 25 августа.

По его словам, противник активно и постоянно применяет тактически авиацию.

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"Истребители постоянно патрулируют воздушное пространство Беларуси, России, временно оккупированных территорий, а также акваторию Черного и Азовского морей", - говорит спикер.

Игнат добавляет, что в небе постоянно находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что Украина не будет идти на уступки России по вопросам территорий. По словам чиновника, Киев стремится к тому, чтобы война не была перенесена на будущее. При этом украинское государство намерено восстановить свою территориальную целостность в границах 1991 года.

В Главном управлении разведки Минобороны предупредили, что в скором времени на фронте могут случиться "очень острые события". Оккупанты пока не готовы вывести свои войска с территории Украины, однако ВСУ настроены на освобождение всех своих земель. Обострение может случиться и ко Дню Независимости.

Президент Владимир Зеленский допустил проведение переговоров между Украиной и Россией. Но для реализации такого сценария Москва должна выполнить условие Киева в виде вывода своих войск с украинской территории.

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