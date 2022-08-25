УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россияне стянули более 400 самолетов и сотни вертолетов к границам Украины

25 августа 2022, 15:24

В небе постоянно находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22.

российский дальний бомбардировщик Ту-22М3, российский самолет
Российский дальний бомбардировщик / armyinform.com.ua, УНИАН

На сегодня вокруг границ Украины находится более 400 самолетов и около 360 боевых вертолетов России.

"Вокруг наших границ находится группа самолетов России – более 400 боевых самолетов. Также есть 360 вертолетов, из них более 150 – ударные, такие как Ка 52", - заявил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге 25 августа.

По его словам, противник активно и постоянно применяет тактически авиацию.

Видео дня

"Истребители постоянно патрулируют воздушное пространство Беларуси, России, временно оккупированных территорий, а также акваторию Черного и Азовского морей", - говорит спикер.

Игнат добавляет, что в небе постоянно находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что Украина не будет идти на уступки России по вопросам территорий. По словам чиновника, Киев стремится к тому, чтобы война не была перенесена на будущее. При этом украинское государство намерено восстановить свою территориальную целостность в границах 1991 года.

В Главном управлении разведки Минобороны предупредили, что в скором времени на фронте могут случиться "очень острые события". Оккупанты пока не готовы вывести свои войска с территории Украины, однако ВСУ настроены на освобождение всех своих земель. Обострение может случиться и ко Дню Независимости.

Президент Владимир Зеленский допустил проведение переговоров между Украиной и Россией. Но для реализации такого сценария Москва должна выполнить условие Киева в виде вывода своих войск с украинской территории.

Читайте также:

война в Украине российский самолет Военный вертолет война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:49

Медведев разразился мечтами Кремля об Украине и грозится "военным переворотом" в Киеве

15:38

Как постирать очень большой плед в машинке и вручную: 15 главных правил

15:34

По стопам Кличко: "одессит" Сильвестр Сталлоне разводится с женой после 25 лет брака

15:30

Контрнаступление приближается: Мусиенко объяснил, как "чаши весов" на фронте склоняются на сторону ВСУВидео

15:28

Не зря его теща не любит: выяснилось, как Тарзан использовал Королеву

Реклама
15:24

Россияне стянули более 400 самолетов и сотни вертолетов к границам УкраиныВидео

15:04

Боевые действия такой интенсивности РФ сможет поддерживать полгода - экспертВидео

15:01

Провоцируют нищету и беды: 3 растения, которые нужно выбросить из домаВидео

14:51

Движение сопротивления в День Независимости подняло флаг Украины над МариуполемВидео

14:26

Приметы на 26 августа: названы 5 запретов, которые запрещено нарушатьВидео

14:22

Коллаборанты в панике: под Мелитополем подорвали штаб по подготовке "референдума"

14:20

Идеальная закуска из лаваша с простой начинкой: самый вкусный рецептВидео

14:15

Переговоры с РФ являются невыгодными для Украины и Европы - ПодолякВидео

13:49

Ющенко назвал два фактора, которые помогут одолеть Россию

13:42

Батарея ПВО, бронированные авто и боеприпасы: Украина получила мощную военную помощь от ИспанииВидео

13:41

"Путин уже проиграл, но мы еще не выиграли": Ющенко высказался о том, когда закончится война

13:09

Зачем суеверные люди кладут соль под подушку и чем она может помочь ребенку

13:00

Гороскоп на завтра, 26 августа 2022: Львам – счастье в любви, Козерогам – зависть, Рыбам – сплетниВидео

12:50

Оккупанты намеренно делали имитацию запуска ракет на День Независимости Украины - ИгнатВидео

12:46

Как любят мужчины по знаку Зодиака: главные признаки, что он от вас без ума

Реклама
12:40

Поставки оружия Украине из Германии "на тонкой грани" - глава немецкого МИД

12:26

Ехал 2 тыс. км, чтобы погибнуть: ВСУ ликвидировали пулеметчика с "символической" для РФ фамилией

12:06

Курс валют в Украине: эксперты рассказали, почем можно будет купить и продать доллар в сентябре

11:43

"Шаг доброй воли": в Украине ликвидирован замполит армии РФ родом из Уссурийска

11:34

Будут ли в ближайшие дни массовые ракетные обстрелы – ответ астрологаВидео

11:02

Кому нельзя носить золото: 4 знака зодиака, которым такие украшения принесут проблемыВидео

11:01

Когда день шахтера 2022 в Украине: дата, поздравления и картинки к празднику

10:56

Миллион долларов превратился в металлолом: ВСУ за сутки "приземлили" 9 российских Орланов

10:56

Двое 200-х, много 300-х: оккупанты подорвались на своих же минах в УкраинеВидео

10:54

С юбилеем 50 лет – мудрые поздравления и трогательные открытки мужчинам и женщинам

10:28

"Вам 58, а не 18": постаревшая Апина поразила вульгарщиной

10:15

"Украина победит с помощью партнеров": Резников анонсировал позитивные новости с фронтаВидео

10:00

Группа компаний GIR сохранила специалистов и продолжит работу во Львове

09:41

Путин повел себя как классический муж-абьюзер, от которого ушла женамнение

09:37

6-летний ребенок сгорел в авто: во время кровавого удара оккупантов по Чаплино погибли 25 человекВидео

09:29

"Наша армия отработала на пять баллов": стратегическая инициатива в войне перешла к ВСУ - эксперт

09:23

Путин "отложил" эскалацию войны против Украины - СМИ

09:01

"Не будет как по маслу": Данилов предупредил о затяжной войнеВидео

09:00

Второй саммит "Крымской платформы" : о деоккупации начали открыто говоритьмнение

08:56

Гороскоп на сегодня, 25 августа 2022: Тельцам – деньги, Девам – неприятности, Скорпионам – исполнение желанияВидео

Реклама
08:33

Перелом в российско-украинской войне уже начался - Буданов

08:00

Возле Антоновского моста прогремели взрывы, вспыхнул пожарВидео

07:30

Проехал более 5 тысяч км, чтобы умереть: ВСУ ликвидировали земляка Шойгу

07:10

ВСУ ударили по Каховскому мосту и системам ПВО россиян, уничтожен склад боеприпасовВидео

06:40

Ночью оккупанты атаковали Украину: в Николаеве, Кривом Роге и на Киевщине прогремели взрывы

06:24

Четыре ракеты запустили из Беларуси - а не пора ли нам ответить?мнение

06:00

Россия сможет вести интенсивную войну в Украине еще 4-6 месяцев - Александр МусиенкоВидео

05:30

Ядерный взрыв не произойдет, это будет "грязная бомба": Жданов о последствиях катастрофы на ЗАЭСВидео

05:15

Война в Украине может стихнуть осенью, но уже летом 2023 года грозит горячая фаза – экспертВидео

04:41

Заготовки на зиму: как правильно стерилизовать банки

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп таро
Синоптик
Погода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погоды
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять