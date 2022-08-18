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Никаких компромиссов с Россией, условие Украины – возвращение земель в границах 1991 года – Данилов

18 августа 2022, 17:20

Любые территориальные уступки Москве только отложат войну на будущее, сказал Алексей Данилов.

Данилов войска РФ
У Украины есть шанс перебить хребет российскому "колосу на глиняных ногах" - Данилов / Коллаж УНИАН

Украина не пойдет на какие-либо уступки России, связанные с территориальными компромиссами. Подобные шаги только отложат войну на будущее. Киев заинтересован в освобождении всех своих территорий и возвращении к международно признанным границам в рамках 1991 года. Именно сегодня есть шанс нанести сокрушающий удар по противнику. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В своем Twitter-аккаунте чиновник написал, что Киев не согласится на территориальные уступки Москве. Такие шаги только отложат войну на будущее. Цель Украины – возвращение всех своих земель в рамках границ на 1991 год.

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По его словам, теперь у Киева есть шанс нанести сокрушительный удар по оккупантам.

"Касаемо вопроса, в каких пределах восстановление границ является целью Украины? Только полная деокупация к границам 1991 г. Любой территориальный компромисс с Кремлем, - это война, отложенная на будущее. Именно сегодня у нас есть шанс перебить хребет российскому "колосу на глиняных ногах", - подчеркнул Алексей Данилов.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ нужно больше оружия для борьбы с оккупационными войсками России. По его словам, если на Западе хотят победы Украины, нужно предоставить больше оружия. Война может пойти вглубь Европы, которую, в том числе, сегодня защищает украинская армия.

Бывший руководитель МИД Павел Климкин полагает, что сроки завершения войны зависят от позиции Путина. По мнению дипломата, уход главы Кремля вряд ли изменит ситуацию – политические элиты в Москве считают Украину вражеским государством.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, рассуждая о дальнейших действиях Украины, сказал, что Киев рассматривает возможность нанесения удара по Крымскому мосту. По его мнению, вражеская эстакада, используемая оккупантами для снабжения своих войск, должна быть разрушена. Подоляк допустил новые взрывы в оккупированном Крыму в ближайшие месяцы.

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