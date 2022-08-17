"Это главные ворота": у Зеленского заявили о необходимости уничтожить Крымский мост

Крымский мост необходимо уничтожить - Подоляк / Коллаж фото ОПУ, Reuters

Украина всерьез рассматривает вопрос уничтожения Крымского моста, который Россия построила уже после аннексии полуострова. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью The Guardia.

Он назвал этот мост незаконной постройкой, через которую проходит огромное количество военной техники для войны против Украины.

Подоляк убежден, что такие "основные логистические артерии" необходимо уничтожать.

"Это незаконное строительство и главные ворота для поставок российской армии в Крым. Такие объекты должны быть уничтожены", – подытожил Подоляк.

Он также сказал, что "в ближайшие два-три месяца" могут быть новые атаки, подобные загадочным ударам во вторник по железнодорожному узлу и авиабазе в оккупированном Крыму.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что Крымский мост может быть уничтожен ВСУ одним выстрелом. По его словам, для этого нужно, чтобы удар был нанесен в тот момент, когда по нему будет ехать поезд с российскими боеприпасами.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович считает, что если оккупанты РФ посчитали Украину якобы виноватой в ситуации с "нападением" на штаб Черноморского флота беспилотника, они должны быть обеспокоены ситуацией с Крымским мостом. Он посоветовал им бежать по этой эстакаде.

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