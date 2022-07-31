Армии РФ нужно бежать из Крыма, пока Керченский мост еще не уничтожен – Арестович

Бежать оккупантам лучше по Крымскому мосту, вплавь убегать будет сложнее - Арестович / Коллаж Reuters, УНИАН

Обвинения Москвы в адрес Украины по поводу обстрела штаба Черноморского флота в захваченном Крыму указывает на то, что россияне признают неэффективность своей системы противовоздушной обороны. Если оккупанты действительно винят во всем Киев, то уничтожение Крымского моста уже не является нереальной возможностью. В таком случае оккупантам лучше бежать с полуострова, пока эстакада не разрушена. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что если россияне нашли, дескать, украинский след в обстреле штаба Черноморского флота в захваченном Крыму, то они видят неэффективность своей противовоздушной обороны и должны задуматься.

Читайте такжеВСУ зайдут в Крым, никакой дипломатии не будет – бывший спикер Генштаба СелезневПо словам советника Банковой, в такой ситуации оккупантам следует бежать с оккупированной АР, пока еще есть Крымский мост, поскольку при подобных обстоятельствах уничтожение эстакады уже не звучит как нереальный сценарий.

"Заявив об украинском следе в ударе по Штабу ЧФ, оккупанты признали беспомощность своей системы ПВО? Или свою беспомощность перед крымскими партизанами? Если это так, а равно как и если ЗСУ таки достали цель на дальности более 300 км, то континентальным россиянам и их пособникам пора собирать вещи - уничтожения крымского моста при таких раскладах уже не звучит нереально. И бежать им лучше пока этот мост есть, вплавь будет сложнее. В Керченском проливе сильное течение", - подчеркнул Алексей Арестович.

Россия обвинила Украину в обстреле Черноморского флота в Крыму

Российские пропагандисты 31 июля сообщили, что ВСУ ранним утром якобы атаковали при помощи беспилотника штаб Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе. Дескать, прилетел "неопознанный объект", после чего был нанесен удар. Пострадали 5 человек. По этой причине захватчики решили перенести празднование "Дня военно-морского флота".

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сказал, что заявления России о, дескать, обстреле штаба ЧФ РФ в захваченном Севастополе – это провокация. По его словам, Украина будет вести другую, более эффективную работу, по освобождению полуострова.

"Освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и гораздо эффективнее. Всему свое время. Выдержки всем нам и мужества! Победы и мира!" – подчеркнул Братчук.

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