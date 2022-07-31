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Россияне объявили об атаке ВСУ на штаб флота в Севастополе: Украина опровергает

31 июля 2022, 08:46

Страна-агрессор Россия 31 июля заявила об атаке ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе. Утверждается, что из-за нее пострадали пять человек.

Флот, Севастополь
Россияне объявили об атаке ВСУ на штаб флота в Севастополе / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Российские чиновники заявили, что была совершена "атака ВСУ" беспилотником на штаб Черноморского флота во временно аннексированном Севастополе. Об этом сообщают пропагандистские росСМИ.

Оккупанты отметили, дескать, ранним воскресным утром во двор штаба ЧФ "прилетел неопознанный объект" – вероятно, дрон. Погибших якобы нет, но ранены были пятеро сотрудников.

Также чиновники-коллаборанты утверждают, что именно из-за "атаки ВСУ" в Севастополепришлось перенести празднование российского "Дня военно-морского флота".

В свою очередь, спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук назвал сообщение россиян о якобы украинской атаке по штабу ЧФ в Севастополе откровенной провокацией.

"Освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и гораздо эффективнее. Всему свое время. Выдержки всем нам и мужества! Победы и мира! ", – прокомментировал он.

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Напомним, ранее оккупированный РФ Севастополь в Крыму доставили поврежденный российский противодиверсионный катер, получивший повреждения в ходе боевых действий у острова Змеиный.

"В Севастополь на судоремонтный завод доставили поврежденный российский противодиверсионный катер П-342 "Юнармеец Балтики", - написал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

До того представители ВМС Вооруженных сил Украины ранее сообщили, что уничтожили в Бердянске десантный корабль Черноморского флота оккупантов. Во время этого были повреждены еще два других вражеских судна. Также бойцам ВСУ удалось уничтожить хранилище топлива емкостью в 3 тысячи тонн. А затем возгорание перекинулось на склад боеприпасов врага.

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Автор: Егор Бунин
Севастополь новости Украины война России и Украины
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