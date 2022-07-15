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Названы имена военных РФ, запустивших ракеты по Виннице: оба - из Севастополя

15 июля 2022, 07:47

Руководил запуском ракет по Виннице капитан отдельного дивизиона подлодок ЧФ РФ Анатолий Варочкин. Выполнил приказ Денис Сопин - командир подлодки Алроса.

Анатолий Варочкин и Денис Сопин
Анатолий Варочкин и Денис Сопин / Фото facebook.com/checherynda, t.me/supernova_plus

В Сети обнародовали имена российских военных, которые 15 июля запустили ракеты по центру Винницы. В результате ракетного удара погибли 23 человека, еще 117 - получили ранения.

В частности, руководил запуском ракет по Виннице капитан отдельного дивизиона подлодок Черноморского флота РФ Анатолий Варочкин. Об этом написал журналист Егор Чечеринда в Facebook вечером 14 июля.

По информации журналиста, Варочкин проживает во временно оккупированном Россией городе Севастополь, по улице Юмашева, 25, кв.108.

"Его телефон для коммуникации +79780585762. "Награда" ждет "героя ", – отметил Чечеринда.

Анатолий Варочкин / Фото facebook.com/checherynda

В то же время в Telegram-канале Supernova+ пишут, что преступный приказ нанести ракетный удар по Виннице исполнил командир подлодки Алроса Денис Сопин.

"Денис Сопин командир подлодки Алроса, уроженец города Севастополь, там же проживает и его семья, именно он выполнил приказ. Экипаж террористов должен быть уничтожен", – говорится в сообщении.

Денис Сопин
Денис Сопин - командир подлодки Алроса / Фото t.me/supernova_plus

Ракетный удар по Виннице 15 июля 2022

14 июля Россия нанесла ракетный удар по Виннице. Россияне разбомбили здание с офисными помещениями. В гражданское сооружение попало три ракеты российских преступников. Установлено, что также уничтожено помещение одного из медицинских центров. От ударов пострадали расположенные неподалеку жилые дома. На месте "прилетов" возник пожар, огонь опрокинулся и на автостоянку, где уничтожил до полусотни автомобилей.

Известно о 23 погибших мирных жителях, убиты трое детей. Около 117 человек ранены, 64 из них сейчас находятся в тяжелом состоянии, 5 – в критическом. Судьба десятков людей неизвестна.

В результате ракетного удара оккупантов погибла трехлетняя девочка Лиза. Ее мама Ирина выжила, однако женщине обломком оторвало ногу, за жизнь пострадавшей теперь борются врачи.

Кроме того, в результате удара по Виннице погибли две сотрудницы медицинского центра Нейромед – администратор Гула Екатерина и менеджер Харченко Татьяна. Еще два медика учреждения находятся в тяжелом состоянии.

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что после удара по Виннице задержали несколько десятков человек. Их проверяют на причастность к корректировке ракетных обстрелов.

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