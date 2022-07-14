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Зеленский об ударе по Виннице: никакие другие террористы не позволяли себе такую дерзость

14 июля 2022, 23:19

Ракетный удар по центру Винницы произошел именно в то время, когда в Гааге обсуждали ее предыдущие военные преступления в нашей стране.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский высказался об ударе по Виннице / president.gov.ua

В четверг, 14 июля. РФ нанесли мощный ракетный удар по центру Винницы именно в то время, когда в Гааге обсуждали ее предыдущие военные преступления в нашей стране, сказал глава государства Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения.

"Никакая другая террористическая организация не позволяла себе такую дерзость - снова убивать, пока ее предыдущие преступления являются предметом международного обсуждения. Россия показала этим свое отношение и к международному праву, и к Европе, и ко всему цивилизованному миру", - отметил он.

Зеленский настоятельно призвал мир признать Россию страной-террористом.

"А если бы кто-то нанес ракетный удар по медицинскому центру в Далласе или Дрездене, как бы это было названо? Разве не терроризмом?", - подчеркнул Зеленский.

После удара по Виннице не должно оставаться сомнений о том, что как можно скорее необходимо провести специальный трибунал по российской агрессии против Украины. А также ввести новые санкции.

"Пора для демократического мира закрепить все это надлежащими юридическими инструментами - статусом государства-террориста для России, специальным трибуналом и специальным механизмом конфискации активов, а также новыми санкциями за террор. Новые санкции требуются как можно быстрее", - добавил президент.

Ракетный удар по Виннице

В результате сегодняшнего ракетного удара известно о 22 погибших, среди них три ребенка. Также за медицинской помощью обратились около 90 пострадавших. Количество жертв и раненых может увеличиться. Пропавшими без вести считаются 39 человек. Большинство найденных тел невозможно идентифицировать, поэтому родственников пропавших просят сдать биологические образцы, чтобы была возможность провести ДНК-экспертизу.

Впоследствии стало известно о том, что по Виннице ударила ракета "Калибр", которую оккупанты запустили с подводной лодки в Черном море.

Также Главред писал, что в Виннице почти сразу после ракетного удара по центру города правоохранители задержали возможных корректировщиков оккупантов. Теперь их допрашивают. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

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