У Зеленского резко ответили на новые бредни Кремля по завершению войны

Подоляк высказался о требованиях России / УНИАН, ОПУ

Россия настоятельно требует от Украины "признания территориальных реалий" для того, чтобы завершить войну. Но единственное соглашение, которое может подписать Украины со страной-агрессором, - полное военное поражение России, отметил советник председателя ОП Михаил Подоляк в Twitter.

"Признание территориальных реалий"? После 141 дня войны единственная сделка, которую может зафиксировать Украина с Россией, - вывод войск, отказ Москвы от территориальных претензий, признание убытков, компенсации украинцам", - подчеркнул Подоляк.

По информации украинского чиновника, россияне обязаны признать реалии того, что РФ - страна-террорист, которая убивает мирных людей.

Ракетный удар по Виннице

В результате сегодняшнего ракетного удара известно о 22 погибших, среди них три ребенка. Также за медицинской помощью обратились около 90 пострадавших. Количество жертв и раненых может увеличиться. Пропавшими без вести считаются 39 человек. Большинство найденных тел невозможно идентифицировать, поэтому родственников пропавших просят сдать биологические образцы, чтобы была возможность провести ДНК-экспертизу.

Впоследствии стало известно о том, что по Виннице ударила ракета "Калибр", которую оккупанты запустили с подводной лодки в Черном море.

Также Главред писал, что в Виннице почти сразу после ракетного удара по центру города правоохранители задержали возможных корректировщиков оккупантов. Теперь их допрашивают. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

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