ВСУ могут уничтожить Крымский мост одним выстрелом: Жданов назвал идеальный вариант

Украинским военным необходимо попасть в российский поезд с боеприпасами.
Украинские военные могут уничтожить Крымский мост одним выстрелом. Это удастся, если по мосту будет ехать поезд с российскими боеприпасами. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.
Однако он добавил, что это сделать трудно, ведь надо угадать, когда именно будет ехать по железной дороге эшелон.
"Идеальный вариант попасть в состав с боеприпасами и тем самым за счет детонации боеприпасов одним выстрелом разрушить Крымский мост. Единственная проблема - все воинские эшелоны идут вне графика, вне расписания. Они имеют приоритетность движения по железной дороге, их пропускают в первую очередь. Поэтому на сегодняшний день угадать, когда идет эшелон, очень трудно. Но если такое удастся - это будет идеальный вариант", - сказал Олег Жданов.
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Освобождение Крыма
Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что украинским военным нужно начинать бить по базам российских оккупантов в Крыму ведь именно там находится большая часть оружия, которое впоследствии оказывается на фронте. Он считает, что Путин не решится применить ядерное оружие в ответ на подобное.
Ранее бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что Украина имеет законное право атаковать Крымский мост, поскольку он сооружен на захваченной Россией территории.
В свою очередь бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о том, что Россия может применить ядерное оружие если с Крымским мостом что-то случится.
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