Удар Гарпуном по Крымскому мосту: генерал США объяснил "законную цель" ВСУ

Крымский мост / Фото twitter.com/Krymsky_bridge

ВСУ имеют законное право атаковать Крымский мост, потому что он сооружен на захваченной территории Украины, заявил бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав.

Его уничтожение нанесет существенный удар по логистике оккупантов, поскольку он связывает материковую часть РФ с Крымом, пишет The Times.

Американский генерал уверен, что для уничтожения Крымского моста ВСУ могут использовать недавно предоставленные западными союзниками ракеты Гарпун.

"Меня совершенно не удивляет, что россиян беспокоит Керченский мост. Для них он невероятно важен. Теперь, когда Запад предоставил Украине крылатые ракеты Гарпун, с дальностью действия до 200 миль (более 300 км – ред.), я думаю, у русских есть все основания беспокоиться о том, что Украина может атаковать мост", - сказал он.

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Ранее эксперт Александр Коваленко сообщил о том, что Керченский мост играет очень важную роль для оккупанта – это основная логистическая "артерия" от материковой России в оккупированный Крым, поэтому его усиленно охраняют. Он может быть уничтожен, но главное в этом – расстояние и нужная ракета, а пока ни того, ни другого у Украины нет.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов в апреле 2022 года говорил, что ВСУ уже готовы нанести удар по Крымскому мосту. Поскольку это сооружение активно русские враги используют для переброски подкреплений бойцов и техники.

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