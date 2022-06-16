ВСУ могут уничтожить Крымский мост: эксперт назвал 2 главных условия

ВСУ могут уничтожить Крымский мост / скриншот

Керченский мост играет очень важную роль для оккупанта – это основная логистическая "артерия" от материковой России в оккупированный Крым, поэтому его усиленно охраняют, заявил военный эксперт Александр Коваленко.

Он может быть уничтожен, но главное в этом – расстояние и нужная ракета, а пока ни того, ни другого у Украины нет, пишет "ТСН"

"У нас нет оружия, которое могло бы его уничтожить. У нас нет даже возможности, даже если бы было такое оружие", — уверен эксперт.

Коваленко отметил, что сейчас у Украины есть только "Точки У" которые бьют не дальше 120 километров и применить их по Керченскому мосту — дороговато и неэффективно, говорит эксперт.

Другое оружие Украине еще не предоставили, напоминает Коваленко. И даже если у нас появляются соответствующие ракеты, они действуют не дальше 300 километров.

"Лучший случай, когда мы можем ставить ультиматум, когда мы почти полностью деоккупируем Запорожскую область. В это время мы сможем использовать оружие, которое действительно сможет уничтожать этот мост", — утверждает эксперт.

Читайте такжеКрымский мост - цель номер один после получения тяжелого вооружения - генерал ВСУ МарченкоНапомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в апреле 2022 года говорил, что ВСУ уже готовы нанести удар по Крымскому мосту. Поскольку это сооружение активно русские враги используют для переброски подкреплений бойцов и техники.

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