Россия запустит ядерную бомбу, если с Крымским мостом что-то случится - Тука

РФ может ударить ядерной ракетой, в случае удара по Крымскому мосту / depositphotos, Reuters

Россия может применить ядерное оружие, если с Крымским мостом что-то случится. Но есть возможность избежать катастрофы. Об этом Главреду рассказал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Он отметил, что такая угроза действительно существует. Россия пытается запугать граждан.

"Вероятность этого есть. Надо реально осознавать, что решение, которое может быть принято, не зависит ни от меня, ни от Зеленского с Арахамией. Это решение будет принимать исключительно один человек, его фамилия довольно известна", - сказал Григорий Тука.

Он отметил, что Украина имеет средства избежания такого сценария.

"Единственный эффективный - улучшение противовоздушной обороны для того, чтобы мы имели реальную возможность отреагировать на пуск подобных средств поражения, не давая им возможности нанести вред непосредственно тем целям, на которые они будут направлены", - сказал Тука.

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Он также считает, что вторым способом избежания применения ядерного оружия должно стать политическое решение США и Великобритании. Лидеры этих стран должны продемонстрировать решительность нанести ответный удар в случае нажатия "красной кнопки".

"Если высшее руководство России будет реально осознавать, что оппоненты (США и Великобритания) не блефуют, и если не дай бог возникнет желание нажать "ядерную кнопку", то ответ будет стопроцентовый и намного более эффективный, чем попытка россиян и это тоже будет одним из рычагов, который обезопасит от подобного сценария", - сказал Тука.

Угроза применения Россией ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия может пойти на реализацию сценария, связанного с применением тактического ядерного оружия. Украинские гарант считает, что мировые политики уже готовятся к такому возможному варианту развития событий. Угрозы Москвы задействовать ядерное оружие могут привести к появлению новых ядерных держав.

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что главу Кремля Владимира Путина отстранит от власти "сама жизнь", тогда как Россию в недалеком будущем ожидает распад государства. По мнению чиновника, Москву нужно разоружить, и лишить, в том числе, ядерного оружия.

17 июня президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия якобы не угрожает ядерным оружием. Однако государство-агрессор может применить такое вооружение, если, дескать, увидит угрозу своему суверенитету.

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