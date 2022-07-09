У Зеленского оценили вероятность ядерного удара РФ по Украине

Путин, ядерная война / Коллаж Reuters, pixabay.com

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк оценил возможность того, что кремлевская верхушка решится нанести ядерный удар по Украине.

В интервью Каналу 24 он отметил, что слова Владимира Путина о том, что "всерьез в Украине еще ничего не начинали" вряд ли означали применение ядерного оружия.

"Нет, я не вижу сегодня особых угроз с точки зрения именно ядерного удара. Потому что это конец российской истории целиком и полностью. России после этого не будет: ни в истории, ни в физическом смысле. Да в любом смысле ее просто не станет", - сказал представитель ОП.

Собеседник считает, что слова о ядерном ударе, скорее всего, являются пропагандистским элементом: "Ведь даже при таком иррациональном способе, который сегодня существует в российской политике, они понимают, что это дорога только в одну сторону и только для них".

При этом он обратил внимание на то, что нынешний хозяин Кремля способен на любую подлость и эскалацию, ведь недаром он готовит свои "подданных" у Апокалипсису.

"Он (Путин - ред.) же сказал, что "зачем нам мир, если там не будет России". Они направляются в "российский рай", это же на самом деле ад. Но российская пропаганда пытается всех убедить, что это рай", - добавил Подоляк.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что по Украине российские оккупационные войска наносят удары с помощью дальней бомбардировочной авиации. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Он подчеркнул, россияне наносят удары большей частью старыми советскими ракетами.

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