"Не угрожаем, но будем применять": Путин об угрозах использования ядерного оружия

Владимир Путин высказался о ядерном оружии / Фото УНИАН

Президент России Владимир Путин сделал громкое заявление о том, что его страна не угрожает ядерным оружием, но применит его, если это потребуется для защиты ее суверенитета.

Путин заявил во время Петербургского международного экономического форума, что слышит риторику стран о возможном использовании Россией ядерного оружия. Он считает, что подобные заявления появляются из-за высказываний политиков этих же стран.

"А мы что, молчать будем? Мы соответствующим образом отвечаем. Как только ответим, они цепляются за это и говорят, что вот, Россия угрожает. Ничего мы не угрожаем, но все должны знать, что у нас есть, и что мы будем применять, если это потребуется для защиты нашего суверенитета", - сказал он.

Угроза применения Россией ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сделал заявление, согласно которому РФ может перейти к применению тактического ядерного оружия. По словам украинского гаранта, мировые политики ведут подготовку к такому возможному сценарию. При этом ситуация с угрозами Москвы может привести к тому, что появятся новые ядерные державы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов полагает, что РФ в недалеком будущем ожидает распад государства. По его мнению, Россию нужно разоружить, чтобы Москва никому не угрожала. Речь идет и о лишении российского государства ядерного оружия.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что угроза ядерного удара со стороны РФ присутствует. Впрочем, если Россия, которая все же признает, что ядерная война не будет выигрышной, пойдет на реализацию такого шага, конфликт будет носить совсем другой характер.

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