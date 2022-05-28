Россию ждет распад, а Путина уберет сама жизнь: Данилов призвал лишить страну ядерного оружия

Россия развалится при нашей памяти - Данилов / Коллаж УНИАН

РФ как искусственное государство ждет распад, а Владимира Путина отстранит от власти сама жизнь. Процессы произойдут в недалекой перспективе. Страна должна быть полностью разоружена, следует убрать, в том числе, и ядерное оружие, чтобы Москва никому не могла угрожать. Россия является одной из тех, кто постоянно сует свой нос и покушается на чужие территории. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В интервью 24 каналу он сказал о том, что Путина уберет сама жизнь, а Россию ожидает распад. Причем такие события должны произойти раньше, чем думают многие.

"Это будет 100%. Я уже говорил не раз, что это будет при нашей памяти. Также и Россия развалится при нашей памяти", - считает Данилов.

По его словам, РФ не удается сохранить свою государственность, поскольку она является искусственным образованием.

"Это произойдет. Мы бы очень хотели, чтобы это произошло "вчера", но еще нужно немного подождать", - отметил чиновник.

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У России нужно забрать ядерное оружие

Как полагает Данилов, с территории России следует убрать оружие, в том числе и ядерное. Опасно оставлять вооруженной страну, которая не уважает международные правила и установленные нормы. Существует риск появления "другого Путина".

"Это очень-очень опасно. Если кто-то считает, что там не появится другой Путин, то, поверьте, я уже говорил, их там чертовски много желающих стать Путиным", - объяснил секретарь СНБО.Читайте такжеРоссия – великая Украина, переворот в Кремле и восстание масс: названы три сценария свержения Путина

Также он добавил, что существуют такие страны, которые никогда никого не атаковали, в то же время есть и государства, как Россия, которые постоянно предъявляют кому-то территориальные претензии.

"Россия одна из тех, кто находится в постоянном нападении на другие государства. Постоянно суют нос и покушаются на чужие территории", - подчеркнул Алексей Данилов.

На Западе спорят о будущем России

Напомним, журналисты The Telegraph опубликовали статью, в которой рассказали, что Владимир Путин после нападения на Украину оказался практически в полной изоляции. Его войска не смогли оккупировать Киев и Харьков, а экономика столкнулась с серьезными санкциями. Даже на пропагандистском российском телевидении уже говорят, что Москве следует готовиться к тому, что армия Украины скоро будет насчитывать миллион человек, которые вооружены самым современным оружием Запада.

В статье The New York Times написали, что на Западе идут споры по поводу завершения войны РФ против Украины. Как полагают в США, Россию следует исключить из всех мировых процессов. Однако некоторые страны ЕС боятся Путина. Подчеркивается, что особое значение в ситуации с войной будет иметь мнение президента Зеленского и союзников Киева в западном мире.

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