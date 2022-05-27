США хотят задавить РФ, а Европа боится Путина: на Западе дебаты из-за войны против Украины – NYT

Позиция Зеленского и его союзников на Западе будет иметь серьезное значение - NYT / Коллаж Офис президента, Reuters

Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и Украина придерживаются разных точек зрения относительно завершения войны Москвы против Киева. Вашингтон считает Россию страной-изгоем, которую нужно исключить из мировой экономики, а в Европе говорят об опасности изоляции и унижения главы РФ Владимира Путина. Неудачи россиян на фронте привели к тому, что администрация Байдена получила возможность наказать Москву и решить ряд своих геополитических задач. Однако у Европы своя позиция – Франция, Италия и Германия даже не пытаются перекрыть импорт российского газа и боятся за ущерб для своих экономик. Если будут реальные переговоры о прекращении войны, особое значение будет иметь позиция президента Владимира Зеленского и его западных союзников.

Журналисты американского издания The New York Times пишут, что сейчас идет обсуждения того, как должна завершиться война России против Украины. После трех месяцев единства, продемонстрированного в ответ на полномасштабное российское военное вторжение, и приведшее к вооружению Киева и широкомасштабным санкциям в отношении Москвы, возник вопрос, как действовать дальше.

Речь идет о том, стоит ли прекратить 30-летнюю дискуссию о возможности интеграции России в мировой порядок. США считают РФ страной-изгоем, которая должна быть в изоляции. А другие страны – в основном в Европе – считают опасным прецедентом изоляции российского государства и унижения Владимира Путина.

Указывается, что амбиции Вашингтона за время войны возросли. Если раньше американцы стремились к тому, чтобы Россия не смогла одержать легкую победу над Украиной, то после ряда ошибок российских войск, которые не сумели захватить Киев и Харьков, в Белом доме увидели шанс наказать Москву и ослабить Путина.

В частности, администрация Байдена видит возможность укрепить НАТО и трансатлантический альянс и послать предупреждающий сигнал Китаю. Также она намерена показать, что агрессия не должна завершаться территориальными приобретениями.

Кроме того, в материале добавили, что "европейцы даже не пытаются" перекрыть импорт газа из России. Франция, Италия и Германия обеспокоены тем, что война затягивается, вследствие чего они могут столкнуться с ущербом для своих экономик.

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Журналисты The New York Times подчеркивают, что если будут реальные переговоры об окончании войны, особое значение будет иметь позиция президента Украины Владимира Зеленского и его союзников на Западе.

Страны Запада и режим Путина требуют "уступок" от Украины

На Западе издания Politico и The New York Times опубликовали статьи, в которых речь шла о том, что на Западе, дескать, обеспокоены возможной победой Украины в войне с Россией и призывают "сохранить лицо Москве", а также, мол, видят нереальным возвращение Киевом всех своих оккупированных территорий.

Бывший генеральный секретарь США, 98-летний Генри Киссинджер посоветовал Украине подумать над уступками своих территорий России в обмен на окончание войны. Он призвал не вести борьбу за те земли, которые были захвачены до 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Киссинджера и подобные идеи на Западе. Гарант сказал, что когда Киссинджеру было 15 лет, и он со своей семьей спасался от нацистов, то не призывал немцев пойти на уступки.

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