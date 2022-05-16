УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Победа Украины над Россией беспокоит Запад: триумф Киева грозит риском ядерной эскалации – Politico

16 мая 2022, 16:10

Некоторые политические деятели на Западе призывают к завершению войны с "сохранением лица Москве", даже если это будет стоить Украине части территорий.

Применение ВСУ гаубицы М-777 на фронте
Пока ВСУ освобождают Украину, Запад одолевают страхи / Посольство США в Украине

Череда поражений преследует Россию в войне против Украины, о чем свидетельствуют вытеснение ВСУ российских войск с окраины Харькова и неудачные попытки продвижения в районе Белогоровки Луганской области. Итоговая победа Киева над Москвой может дестабилизировать ситуацию в российском государстве, поставит под вопрос возможное возобновление энергетических связей и усилит риск ядерной эскалации. Лидеры Франции, Германии и Италии уже говорят о важности мирного соглашения. Ряд политиков на Западе выступают за завершение военных действий с "сохранением лица Москве", даже если это, дескать, будет стоить Украине территорий.

Американское издание Politico в своей статье, опубликованной в понедельник, 16 мая, отмечает, что Россия сталкивается с рядом неудач в войне против Украины. Российские войска получили удар в районе Белогоровки, а ВСУ вытесняют оккупантов с окраин Харькова. К тому же Швеция и Финляндия двигаются в НАТО.

Читайте такжеПутин может аннексировать Донбасс, Херсонщину и Запорожчину и разразиться ядерной угрозой – ISWВследствие этого на Западе обеспокоены ситуацией, которая будет после победы Украины в войне с Россией. Поражение может привести к дестабилизации обстановки в российском государстве, еще более непредсказуемому поведению Москвы и поставит под вопрос возможное восстановления энергетических связей с Западом.

"Одно из опасений заключается в том, что победа Украины может дестабилизировать Россию, сделать ее еще более непредсказуемой и сделать нормализацию энергетических связей еще более недостижимой", - указано в материале.

Как говорится в статье, по этой причине некоторые политики западного мира уже выступают за то, чтобы "сохранить лицо Москве", даже в том случае, если, дескать, Украине это будет стоить части ее территорий.

Смотрите видео Главред – Арестович заявил о готовности Украины нанести военное поражение России

К примеру, лидеры ФРГ, Франции и Италии начали говорить о важности прекращения огня и подписания мирного договора именно в тот момент, когда Украина изменила ход событий на поле боя.

Также на Западе полагают, что контрнаступательные действия сил обороны Украины поспособствуют повышению риска ядерной эскалации. Такой точки зрения придерживается обозреватель New York Times Росс Доутат.

Война России против Украины

Войска России в Луганской области в районе села Белогоровка на реке Северский Донец пытались перейти на другой берег с целью последующего окружения сил обороны Украины. Однако они потерпели сокрушительный удар. За несколько дней боев оккупанты понесли серьезные потери. Уничтожено более 40 единиц военной техники РФ.

Вооруженные силы Украины проводят контрнаступательные действия в Харьковской области и шаг за шагом освобождают оккупированные российскими войсками территории. После деоккупации ряда населенных пунктов ВСУ 15 мая на одном из участков вышли на государственную границу с Россией.

Спикер Банковой Алексей Арестович рассказал об успешной контратаке армии Украины и на Изюмском направлении. Украинским войскам удалось существенно оттеснить группировку вражеских подразделений. По его словам, ситуация может указывать на серьезный перелом на ключевом направлении удара.

Главред рекомендует:

viber
новости России ВСУ Западная Европа Politico новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
Сказочное везение, денежный успех и счастье в любви: три знака зодиака станут любимчиками фортуны на ближайшие годыСказочное везение, денежный успех и счастье в любви: три знака зодиака станут любимчиками фортуны на ближайшие годы Под Киевом пронесся огромный смерч: появилось видео природного явленияПод Киевом пронесся огромный смерч: появилось видео природного явления За доллар 100 гривен? Что известно о курсе на черном рынкеЗа доллар 100 гривен? Что известно о курсе на черном рынке Евровидение 2022: Украина побила невероятный рекорд за несколько часов до финала конкурсаЕвровидение 2022: Украина побила невероятный рекорд за несколько часов до финала конкурса В Раде придумали, как наказывать за незаконное ношение военной формыВ Раде придумали, как наказывать за незаконное ношение военной формы
Поддержите Главред

Последние новости

16:31

"Евровидение-2023 будет в Украине 100%": министр культуры Ткаченко о подготовке к конкурсу

16:25

"Украинцы ее не простят": Приходько высказалась по поводу Лободы

16:20

"Им ампутируют конечности по живому": мать бойца из "Азовстали" рассказала о болезненных реалиях

16:20

В ПриватБанке сообщили о масштабном сбое в работе Приват24

16:16

Если война затянется еще на 3-4 месяца, то придется повышать налоги - министр финансов УкраиныВидео

Реклама
16:10

Приметы на 17 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:10

Победа Украины над Россией беспокоит Запад: триумф Киева грозит риском ядерной эскалации – PoliticoВидео

15:58

Бойцы ВСУ начали обучение на дальнобойных словацких САУ Zuzana 2Видео

15:30

"Давайте отбросим политику": Федишин поставила точку в скандале с голосованием на Евровидении

15:30

Зеркаль рассказала, почему европейцы притормаживают эмбарго на российскую нефть

15:27

Почему смерть Путина пока не выгодна Украинемнение

15:23

Сын Анастасии Заворотнюк рассказал о своем серьезном заболевании

15:22

Оккупанты готовят окружение: в МВД назвали новое направление главного удара РФВидео

15:12

Заворотнюк готовится к прибавлению в семье

15:04

"Меня выгнали из ОП": Арестович выставил провокационное видеоВидео

14:59

Рашистов заманили в ловушку: детали зачистки ВСУ плацдарма на Северском ДонцеВидео

14:25

Женщины, дети, люди с инвалидностью: в ОРДЛО подписали дикий приказ о мобилизации

14:20

Вступление Украины в НАТО: у Путина предупредили о территориальном спореВидео

14:17

"Причастен к расхищению миллионов": Харчишин вывел на чистую воду продюсера Лисицу

14:09

Увеличение дохода или большая прибыль: трем знакам улыбнется невероятная денежная удача в ближайшее время

Реклама
13:57

"Командир и пол батальона 200-е": перепуганный оккупант рассказал о потерях и собирается бежать в РФВидео

13:55

Новая стоимость на АЗС: цена на бензин увеличена, на дизель - сниженаВидео

13:30

Рашистов уничтожили вместе с техникой: на Запорожье ВСУ "покрошили" десятки оккупантовВидео

13:18

Последствия войны для России: как окружение кремлевского фюрера сожрет его и себямнение

13:15

Уничтожено 485 оккупантов и более 80 единиц техники: армия РФ облажалась, форсируя Северский Донец - ISWВидео

13:14

Оккупанты ударили по Одещине ракетами из стратегической авиации: 4 пострадавших, среди них ребенокФото

13:08

Эпический провал РФ в космосе: Z-спутник может сгореть в атмосфере Земли

13:01

Сотню российских танкистов взяли в плен ВСУ: украинские разведчики достали секретные документыФото

13:00

Гороскоп на завтра, 17 мая 2022: Девам – зависть, Рыбам – обман, Близнецам – хорошие известия

12:57

Как Финляндия и Швеция: в США раскрыли сценарий быстрого вступления Украины в НАТОВидео

12:28

Жены мобилизованных в "‎ЛНР" штурмуют военную прокуратуру: "Спасите, это же ваши люди"Видео

12:20

"Боялась, что убьют сына": оккупанты жестоко изнасиловали 2 женщин, мужа одной убилиВидео

12:16

Враг получил по зубам на Сумщине: пограничники отразили попытку прорыва ДРГ РФВидео

12:12

В Минсоцполитики пояснили, что будет с пенсиями и субсидиями в Украине на время войны

12:01

"Нет дела - нет тела": Арестович похвалил россиян за поджог военкоматов

11:28

"Начнём с Белгорода!": Потап предупредил россиян о возвращении Краснодарского края Украине

11:28

Контрнаступление украинцев в Харьковской области разрушит планы оккупантов на Донбассе – Sky NewsВидео

11:25

80 дней войны: в чем Украина уже победила Путинамнение

11:21

Вышиванка и хлеб с солью: Собчак показала интерьер нового дома с мозаикой

10:53

Рашисты позорно бегут с поля боя: контрнаступление ВСУ невозможно остановить - ДенисенкоВидео

Реклама
10:40

Кот из Бучи, который пробыл в плену оккупантов 80 дней, вернулся к хозяевам

10:40

Боится "ответки" и санкций: в британской разведке пояснили, почему Лукашенко не хочет воевать с УкраинойВидео

10:35

"Не могу жить без родителей": на Киевщине 12-летний мальчик рассказал об ужасах оккупации в дневнике

10:12

Из-за глупости командования потеряли сотни человек: в NYT рассказали о крахе оккупантов под Белогоровкой

09:35

Глава нацжюри от Украины на Евровидении-2022 оправдался за 0 баллов для Польши

09:33

ВСУ мощно ударили артиллерией по оккупантам на Херсонщине: у русских заметные потериВидео

09:16

Когда будет достаточно оружия: ВСУ пойдут в активное контрнаступление в середине лета – АрестовичВидео

09:11

Почему Путина скоро снесутмнение

09:00

"Бестолковое решение жюри": Сумская вмешалась в скандал с голосованием на Евровидении-2022

08:43

"Нечего по сеяному ездить": артиллеристы ВСУ ярко уничтожили колонну оккупантовВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять