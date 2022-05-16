Победа Украины над Россией беспокоит Запад: триумф Киева грозит риском ядерной эскалации – Politico

Пока ВСУ освобождают Украину, Запад одолевают страхи / Посольство США в Украине

Череда поражений преследует Россию в войне против Украины, о чем свидетельствуют вытеснение ВСУ российских войск с окраины Харькова и неудачные попытки продвижения в районе Белогоровки Луганской области. Итоговая победа Киева над Москвой может дестабилизировать ситуацию в российском государстве, поставит под вопрос возможное возобновление энергетических связей и усилит риск ядерной эскалации. Лидеры Франции, Германии и Италии уже говорят о важности мирного соглашения. Ряд политиков на Западе выступают за завершение военных действий с "сохранением лица Москве", даже если это, дескать, будет стоить Украине территорий.

Американское издание Politico в своей статье, опубликованной в понедельник, 16 мая, отмечает, что Россия сталкивается с рядом неудач в войне против Украины. Российские войска получили удар в районе Белогоровки, а ВСУ вытесняют оккупантов с окраин Харькова. К тому же Швеция и Финляндия двигаются в НАТО.

Читайте такжеПутин может аннексировать Донбасс, Херсонщину и Запорожчину и разразиться ядерной угрозой – ISWВследствие этого на Западе обеспокоены ситуацией, которая будет после победы Украины в войне с Россией. Поражение может привести к дестабилизации обстановки в российском государстве, еще более непредсказуемому поведению Москвы и поставит под вопрос возможное восстановления энергетических связей с Западом.

"Одно из опасений заключается в том, что победа Украины может дестабилизировать Россию, сделать ее еще более непредсказуемой и сделать нормализацию энергетических связей еще более недостижимой", - указано в материале.

Как говорится в статье, по этой причине некоторые политики западного мира уже выступают за то, чтобы "сохранить лицо Москве", даже в том случае, если, дескать, Украине это будет стоить части ее территорий.

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К примеру, лидеры ФРГ, Франции и Италии начали говорить о важности прекращения огня и подписания мирного договора именно в тот момент, когда Украина изменила ход событий на поле боя.

Также на Западе полагают, что контрнаступательные действия сил обороны Украины поспособствуют повышению риска ядерной эскалации. Такой точки зрения придерживается обозреватель New York Times Росс Доутат.

Война России против Украины

Войска России в Луганской области в районе села Белогоровка на реке Северский Донец пытались перейти на другой берег с целью последующего окружения сил обороны Украины. Однако они потерпели сокрушительный удар. За несколько дней боев оккупанты понесли серьезные потери. Уничтожено более 40 единиц военной техники РФ.

Вооруженные силы Украины проводят контрнаступательные действия в Харьковской области и шаг за шагом освобождают оккупированные российскими войсками территории. После деоккупации ряда населенных пунктов ВСУ 15 мая на одном из участков вышли на государственную границу с Россией.

Спикер Банковой Алексей Арестович рассказал об успешной контратаке армии Украины и на Изюмском направлении. Украинским войскам удалось существенно оттеснить группировку вражеских подразделений. По его словам, ситуация может указывать на серьезный перелом на ключевом направлении удара.

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