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"Белогоровка – круче Чернобаевки": ВСУ устроили войскам РФ одновременно Сталинград и Курскую дугу

14 мая 2022, 18:59

Армия России за 3 дня под Белогоровкой потеряла около 250 единиц военной техники и до 150 солдат и офицеров, сказал Антон Геращенко.

Войска России пытались окружить ВСУ, однако пропустили сокрушительный удар / InformNapalm

В Луганской области в районе села Белогоровка на реке Северский Донец российские оккупационные войска понесли тяжелые потери в боях с ВСУ. На опубликованном видео можно увидеть плавающую в реке российскую военную технику и оккупанта, который вплавь пытается спастись. Техника оказалась в воде после того как украинские войска уничтожили понтонную переправу. По ней оккупанты перебирались ну другую сторону реки, чтобы окружить силы обороны Украины. Согласно данным советника главы МВД Геращенко, россияне потеряли около 250 единиц техники и до 1500 солдат и офицеров. Сведения InformNapalm указывают, что ликвидированы 485 военных противника. Подтверждено 73 единицы военной техники.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись, на которой можно увидеть плавающую военную технику российских войск на Северском Донце под Белогоровкой, где в течение нескольких дней шли бои ВСУ с войсками РФ.

Техника оказалась в воде после того, как войска Украины уничтожили понтонную переправу, по которой оккупанта шли на другой берег с целью окружения украинских подразделений.

Военная техника армии РФ под Белогоровкой / InformNapalm

Вынужден был спасаться вплавь и один из российских оккупантов. Такое решение он вынужден принять из-за работы украинской артиллерии.

"Там в течении 3-х дней наши ребята из 80, 79, 30, 58 и 17 танковой бригады устроили оркам Сталинград и Курскую дугу одновременно! Безмозглые российские генералы, слепо исполняя приказ путина- окружить к 9 мая хотя бы Лисичанск с Северодонецком погнали на верную смерть тысячи своих. Посмотрите на беспомощного российского солдата, который был брошен на убой и вынужден спасаться вплавь", - пишет Геращенко.

Как утверждает Геращенко, в боях под Белогоровкой оккупационные войска РФ потеряли около 250 единиц техники и до 1500 солдат и офицеров.

Военная техника армии РФ под Белогоровкой / InformNapalm

Впрочем, волонтеры-расследователи группы InformNapalm называют другие цифры, отличающиеся от тех, которые назвал Геращенко. По данным расследователей, из группы в 550 человек, осуществляющих штурм Северского Донца, выжили 65. Подтверждено уничтожение 73 единицы вражеской военной техники.

Сокрушительный удар по военным силам России по Белогоровкой стало самым крупным поражением оккупантов за апрель и май.Читайте также"Это римейк Курской дуги": Гиркина уже трясет от позора армии РФ на Донбассе

"Эта Победа нанесла ущерб русским в разы больше чем все удары по Чернобаевке и должна заслуженно войти в Зал Славы и Побед Украинского Войска! По этой нашей Победе льют крокодильи слезы стрелков/гиркин и военные пропагандисты путина типа "военкоракотенка". Из-за этой нашей Победы русские были вынуждены остановить наступление на значительной части Восточного фронта", - подчеркнул Антон Геращенко.

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Армия Украины уничтожает военную технику войск России

Бойцы ВСУ на южном направлении разнесли зенитно-ракетный комплекс врага Тор и другую военную технику оккупационных сил – РСЗО Град, самоходные артиллерийские установки и беспилотник Орлан-10. Зенитно-ракетный комплекс захватчики намеревались перебросить на остров Змеиный.

Во время боев с силами обороны Украины оккупанты РФ теряют и редкие виды военной техники. Украинским бойцам удалось разбить российскую тяжелую боевую машину БМО-Т (объект 564). Техника используется с целью перевозки личного состава огнеметного отделения военных подразделений оккупантов.

На Харьковщине в ходе боев за Старый Салтов украинские войска ударом из шведского противотанкового гранатомета уничтожили новый российский танк Т90М Прорыв.

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МВД ВСУ войска России Антон Геращенко война России и Украины
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