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Армия Украины крушит редкую технику войск РФ: разбита боевая машина огнеметчиков оккупантов

10 мая 2022, 13:00

БМО-Т (объект 564) была принята на вооружение в 2001 году – выпущено не менее 10 единиц такой боевой техники.

Разбитый войсками Украины БМО-Т (объект 564) российской армии / Сухопутные войска Украины

Войска России на войне против Украины теряют и редкие виды своей военной техники. ВСУ уничтожили российскую тяжелую боевую машину огнеметчиков БМО-Т (объект 564). Такая техника нужна для перевозки личного состава огнеметного отделения войск. Она предоставляет более высокую защиту для солдат. На вооружение российской армии машина была принята еще в 2001 году.

Как сообщили в пресс-службе Сухопутных войск Украины в Facebook во вторник, 10 мая, украинские войска сокрушили редкую тяжелую боевую машину российских оккупантов – БМО-Т (объект 564).

"Украинские военные уничтожили редкую БМО-Т, российскую тяжелую боевую машину огнеметчиков", - отмечается в сообщении. Где конкретно и когда была подбита БМО-Т, не указано.

БМО-Т (объект 564) армии РФ / Сухопутные войска Украины
БМО-Т (объект 564) армии РФ / Сухопутные войска Украины

Примечательно, тяжелая боевая машина БМО-Т (объект 564) используется для перевозки личного состава огнеметного отделения войск. Предполагается, что БМО-Т должна обеспечивать более надежную защищенность для военных.

Российские войска приняли машину на вооружение в 2001 году. Боевых машин выпустили в количестве не менее 10 единиц.

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Смотрите видео ТСН – ВСУ нанесли новый мощный удар по оккупантом России на острове Змеиный

ВСУ уничтожает военную технику войск России в Украине

Журналист Юрий Бутусов рассказал, что 24 февраля бойцы 6-й роты 92-й бригады Вооруженных сил Украине героически одержали победу в бою с войсками РФ в Старом Салтове Харьковской области. Попав в окружение, они сумели отбить атаку врага. На следующей день, 25 февраля, бригада ВСУ нанесла сокрушительный удар по вражеской колонне, которая собиралась идти на Харьков. В обоих случаях у россиян перед боем было намного больше живой силы и военной техники, чем у украинских войск.

В Сети опубликовали видео разнесенной Вооруженными силами Украины военной техники армии России. Оккупанты намеревались зайти в Харьков, но нарвались на противодействие, в результате которого многокилометровая колонна захватчиков была разгромлена. Видео было снято с трофейной бронемашины, которую люди увозили на тракторе.

Армия Украины сокрушила три самоходные артиллерийские установки врага на Харьковщине. В одной из САУ сдетонировал весь боевой запас – произошел взрыв, а взрывная волна от него разнеслась на сотни метров. Две другие загорелись от попадания в них украинских снарядов и стали металлоломом.

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ВСУ Сухопутные войска российские войска война России и Украины
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