ВСУ громили войска России в Харьковской области: опубликовано видео разбитой колонны оккупантов

Колонна российских оккупационных войск была остановлена силами обороны Украины на Харьковщине / Скриншот видео из соцсетей

В социальных сетях опубликовано видео уничтоженной многокилометровой колонны войск России в Харьковской области. Оккупанты хотели зайти в областной центр, однако были разбиты подразделениями Вооруженных сил Украины. Запись видео сделана из трофейной бронемашины, которую тянут трактором в неизвестном направлении.

Автор видеозаписи рассказал, что российские войска стремились зайти в Харьков. По дороге они вступили в бой с силами обороны Украины и потерпели поражение. Когда конкретно была разбита вражеская колонна, в видео не указывается.

Читайте такжеВышли из окружения РФ, разбили 25 единиц техники и спасли Харьков: Бутусов рассказал о подвиге ВСУПримечательно, видео было снято из трофейной бронемашины, которую автор записи и другие люди тянут трактором.

Армия Украины освобождает Харьковскую область

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 5 мая заявил о том, что войска Украины начали контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, что речь идет не о масштабном контрнаступлении, а о контрнаступательных тактических маневрах.

В Генеральном штабе ВСУ 6 мая заявили об освобождении Александровки, Федоровки, Украинки, Шестаково и Перемоги. Населенные пункты были освобождены на северо-востоке Харьковской области.

Позже в командовании армии Украины заявили об освобождении села Циркуны, которое оккупанты захватили с момента начала войны и стреляли оттуда по Харькову.

227 батальон терробороны ВСУ сообщил об освобождении украинскими войсками Верхнего Салтова, Замуловки, Байрака и Рубежного Харьковской области. В Боровском сельсовете сказали, что захватчики отходят от Боровой и Богуславки.

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